Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Confirman la realización del concierto de Guns N' Roses en el Vive Claro de Bogotá: "Es un hecho"
Lo último

Confirman la realización del concierto de Guns N' Roses en el Vive Claro de Bogotá: "Es un hecho"

Este sábado los organizadores y las entidades distritales confirmaron la realización del concierto de la banda Guns N' Roses en Bogotá, que se presentarán el 7 de octubre en el escenario Vive Claro.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 4 de oct, 2025
