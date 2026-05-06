Netflix anuncia documental de Gustavo Cerati: esta es la fecha de estreno

En medio del regreso de Soda Stereo a los escenarios con su gira ECOS, que sorprende al público a nivel mundial con llevar a Gustavo Cerati a los escenarios, Netflix se ha sumado a esta ola del regreso de Cerati anunciando un documental sobre la vida del músico argentino.

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El documental fue anunciado por la plataforma de streamig y desde ya emociona a todos los fanáticos de Cerati y Soda Stereo que hasta la fecha, tras casi 12 años del fallecimiento del cantante, siguen recordándole y cantando sus canciones con el mismo furor de siempre.



¿Cuándo se estrena el documental de Gustavo Cerati en Netflix?

Según el comunicado revelado por la plataforma en sus redes sociales, el documental actualmente se encuentra en su etapa de producción, por lo que tienen presupuestado que se estrene en 2027. Sin embargo, ya han revelado importantes detalles del mismo, incluso en video.

Netflix resaltó que este documental fue hecho en Argentina, país natal del cantante y lugar en el que la esencia de Gustavo Cerati está retratada de múltiples maneras a manera de homenaje. Además, que cuenta con materiales de video y archivo nunca antes visto.



Más allá de la vida artística de Cerati, la producción dirigida por Picky Talarico promete "un retrato íntimo que revela las zonas más silenciosas y humanas del músico, permitiendo descubrir al hombre detrás del artista". Es por eso que además del material de archivo inédito también contará con entrevistas con su círculo más íntimo.



Por supuesto la etapa de Soda Stereo no se podía quedar por fuera de la historia de vida de Gustavo Cerati, por lo que entrevistas con Zeta Bosio y Charly Alberti, sus compañeros de banda.

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Para contar con esa mirada más cercana al artista, en el proyecto trabaja como productora asociada Laura Cerati, hermana del cantante. "Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música. Un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad; un amante apasionado que, como decía en su canción, supo 'sacar belleza del caos' para llegar a infinitos lugares con su arte, despertando admiración hasta hoy. Utilizó el amor por la música para construir un puente de unión entre personas y lugares diferentes".

Por su parte, el director Picky Talarico expresó que "la figura de Gustavo parece seguir creciendo cada vez más a 12 años de su muerte. Hay nuevas generaciones para las que Cerati no es memoria sino descubrimiento. Su obra está siendo reinterpretada fuera del contexto original. Este documental puede funcionar como puente entre esas capas de sentido".



Conciertos de Soda Stereo en Colombia

'Soda Stereo: Ecos' tiene confirmadas tres fechas en Bogotá los días 28, 29 y 30 de mayo. La llegada de 'Soda Stereo: Ecos' a Colombia generó una expectación monumental desde que la banda anunció su regreso a los escenarios. Este espectáculo, que ya había sorprendido a Argentina con ocho fechas anunciadas, todas agotadas rápidamente, fue descrito por los miembros de la agrupación como una experiencia única.

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Lo que diferencia a Ecos de otros reencuentros o tributos póstumos es la promesa de que Gustavo Cerati volverá a ser parte del espectáculo. La banda fue enfática en su comunicado al asegurar que no se trata de "un tributo, ni un homenaje, ni un documental", sino de un concierto singular que hará posible ver nuevamente a Cerati junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.

El componente mágico de este regreso reside en la tecnología de punta. En palabras de la propia banda, se trata de imaginar "un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co