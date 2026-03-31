Luto en el vallenato: esto se sabe de inesperada muerte del acordeonero Joche Zuluaga en Mompox

El conocido acordeonero vallenato José Luis Zuluaga de León, más conocido como Joche Zuluaga, murió en Santa Cruz de Mompox según un reciente reporte divulgado este lunes 30 de marzo. Su partida dejó una ola de luto entre los seguidores del vallenato y personalidades de este género musical, quienes lamentaron su inesperado deceso y reconocieron el importante legado que dejó Zuluaga en la historia cultural colombiana.

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El hombre se dio a conocer ante los oyentes de vallenato por canciones como La dueña de mi suerte, éxito musical famoso entre los amantes del género que interpretó junto a Ramiro Padilla (con quien también cantó otras tantas canciones), y por su trabajo como profesor de música, transmitiendo el legado de este importante tipo de música colombiana a las nuevas generaciones. Las causas de su muerte hicieron de su deceso un incidente inesperado, pues por el momento se sabe que Zuluaga sufrió un infarto mientras se encontraba en su tierra natal, en Santa Cruz de Mompox (Bolívar).



Su historia y recorrido

Joche Zuluaga se inició en la música a sus cortos 16 años; desde Barranquilla, esta figura vallenata, impulsada por su maestro, Negro Villa, creció entre acordeones y aquellos instrumentos que componen las canciones que tanto lo conmovieron durante su vida. Su estilo se dio a conocer en todo el país, y su música, aún hoy, sigue sonando como recuerdo de su legado.

Para 2021, Zuluaga fue participante de la edición número 54 del Festival Vallenato, representando a Mompox, su tierra natal, en la categoría de Rey Profesional. Los pasos que dio y aquellas huellas que dejó se convirtieron en el camino de muchos jóvenes que, al día de hoy, se preparan para recibir el legado del vallenato, uno de los géneros musicales más importantes y representativos de Colombia y la región.



Este músico será recordado por su trabajo en transmitir, enseñar y preservar el vallenato tradicional. Se caracterizó por ser un hombre enfocado en mostrar el acordeón a las nuevas generaciones y en conservar aquel estilo tradicional que caracteriza al vallenato. Su partida también fue lamentada por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Mompox, entidad que lo reconoció como un acordeonero de Mompox que "dedicó a su vida a preservar y difundir nuestras tradiciones musicales".



"Joche Zuluaga, talentoso acordeonero momposino, dedicó su vida a preservar y difundir nuestras tradiciones musicales. Joche no solo fue un artista, sino también un maestro que sembró amor por el acordeón en muchos jóvenes de Mompox", escribió la alcaldía, a través de un emotivo comunicado divulgado desde sus redes sociales.

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Su muerte no solo impactó a aprendices y seguidores de su música, sino que también provocó gran impacto quienes compartieron escenario con él durante años. Uno de los mensajes más emotivos al respecto fue el de su amigo y compañero musical Ramiro Padilla, con quien integró el dúo ‘Ramiro y Joche’. A través de sus redes sociales, expresó el profundo dolor que le deja su partida.

“Hoy me cuesta encontrar las palabras, porque se ha ido mi gran amigo, mi hermano del alma. JOCHE mi compañero de trabajo, mi Acordeonero de toda la vida”, escribió, y agregó que “juntos recorrimos escenarios, compartimos sueños y la música fue nuestro puente. Su sonrisa, su talento y su lealtad quedarán siempre en mi corazón”.

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JULIÁN CAMILO SANDOVAL

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