"Esa cosa con alas", cuando la pérdida de un ser querido se vuelve insoportable

La película "Esa cosa con alas" se estrenó en salas de cine de Colombia este jueves 2 de abril. La cinta, protagonizada por el británico Benedict Cumberbatch, sigue el camino surreal de un hombre que perdió a su esposa y debe enfrentar la pérdida del ser amado, al tiempo que debe cuidar de sus dos hijos pequeños.



El guionista y director Dylan Southern adapta al cine la novela gráfica "Grief is the Thing With Feathers" del autor Max Porter. "Tras la repentina muerte de su esposa, un padre (Cumberbatch) queda solo al cuidado de sus dos hijos pequeños mientras intenta reconstruir su vida que comienza a derrumbarse. En medio del duelo aparece una presencia extraña y perturbadora: un cuervo que invade su hogar y su mente, obligándolo a confrontar el dolor, la culpa y la confusión que dejó la pérdida", se lee en la sinopsis de la película.



"A través de momentos que oscilan entre lo real y lo imaginario, la familia deberá encontrar una forma de convivir con el duelo y reconstruirse", agregan en el resumen de la historia. El personaje de Cumberbatch está marcado por el duelo que transita tras la muerte de su esposa, cuando recibe la presencia de un enigmático personaje, representando ese carga emocional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Creo que es muy importante hablar sobre la incapacidad masculina para gestionar las emociones y lo fácil que es instrumentalizarla para causas terribles (...) donde tu problema no es tuyo, sino de esa otra persona. Creo que es fundamental darse cuenta de que no, está bien, puedes asumir la responsabilidad, también puedes ser un desastre, también puedes ser vulnerable a las emociones humanas y puedes sentir cosas a un nivel muy profundo", explicó el actor en una entrevista.



La metáfora de la pérdida y el proceso del duelo

En la película, un cuervo gigante con una voz particular funciona como una metáfora visual del dolor y del proceso de atravesar el duelo. "Me gustaría que 'Esa cosa con alas' sirviera como experiencia catártica para el público. Para el duelo no hay respuestas exactas ni se supera en un determinado número de etapas. Es algo totalmente personal que simplemente asimilas y acaba integrado en tu vida", dijo el director Dylan Southern en una entrevista para LaHiguera.net.

El cineasta recuerda la primera vez que leyó la novela gráfica que ahora él llevó al cine. "Lloré a mares, pero solo cuando llegué a la última página. Y creo que ese es precisamente el don de Max como escritor y que yo he tratado de revivir aquí. No es un relato obvio, sino contenido, hasta ofrecer finalmente un espacio del que cada uno puede sacar afuera sus emociones”, contó el director, quien hace la salvación de que "tanto la película como el libro no pretenden endulzar el proceso, sino mostrar una visión honesta de la experiencia".



Publicidad