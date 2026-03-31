Canción de Diomedes Díaz cumple 40 años y para celebrar harán video oficial: fans pueden participar

Fanáticos de Diomedes Díaz están emocionados ante la celebración de los 40 años de 'Sin medir distancias', uno de los éxitos musicales más conocidos del artista vallenato. En el marco de esta conmemoración, se ha dado a conocer que se planea presentar el videoclip oficial de esta canción.

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Sony Music Colombia abrió una convocatoria para que los seguidores del cantante vallenato, también llamados 'diomedistas', hagan parte de la celebración de las cuatro décadas de la canción 'Sin medir distancias'. La compañía ha detallado que la conmemoración de este tema musical se hará con el lanzamiento de su primer videoclip oficial, el cual tendrá como protagonistas a los fanáticos de 'El Cacique de La Junta'.

"Por primera vez, esta canción que ha acompañado la vida de millones de personas, tendrá una pieza audiovisual construida a partir de historias reales, reuniendo recuerdos, emociones y momentos significativos vividos por sus seguidores", señalaron en un comunicado de prensa.



¿Cómo pueden participar los seguidores?

Lo que se espera es que los seguidores de Diomedes compartan historias reales, recuerdos y momentos significativos que han sido acompañados por el cantante y su música, especialmente por el tema que está siendo celebrado. El video será construido con propuestas de matrimonio, reencuentros, celebraciones, logros personales o profesionales, viajes, entre otros momentos especiales de los fanáticos del artista para rendirle homenaje a su obra.



La convocatoria en Colombia está abierta desde este martes 31 de marzo e irá hasta el próximo 23 de abril. En este periodo de tiempo los fanáticos podrán enviar sus videos y sumarse a la iniciativa para rendir homenaje a Diomedes Díaz y celebrar los 40 años de la canción 'Sin medir distancias'.



Este es el paso a paso que deben seguir los interesados:



Ingresar a la página web habilitada para el proceso. Completar el formulario con datos como nombre y apellido, fecha de nacimiento, correo, ciudad y celular. Aceptar los términos y condiciones y la política de tratamiento de datos de Sony Music. Subir el video en sus redes sociales usando de fondo la canción 'Sin medior distancias'. Añadir el link de la publicación en el formulario.

Cada persona podrá participar una sola vez y deberá ser mayor de edad. Los contenidos recibidos pasarán por un proceso de curaduría en el que se seleccionarán los más emotivos para hacer parte del videoclip oficial. Deben tener en cuenta que enviar el video no garantiza aparecer en el video. Pero eso no es todo, entre los fanáticos de Diomedes Díaz que publiquen sus videos se elegirá a una persona que ganará un smartphone.



'Sin medir distancias': el éxito de Diomedes Díaz que cumple 40 años

'Sin medir distancias' es una de las canciones más icónicas de la historia del vallenato y del catálogo musical de Diomedes Díaz. El tema es una composición del maestro Gustavo Gutiérrez Cabello y fue lanzada en la voz del El Cacique de La Junta en 1986 como parte del álbum 'Brindo con el alma' junto al acordeonero 'El Cocha' Molina.

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Se tiene pensado que el video oficial sea presentado el próximo 26 de mayo de 2026, día del natalicio de Diomedes Díaz, para hacer la celebración de los 40 años de esta canción aún más especial para todos los diomedistas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL