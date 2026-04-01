Los conciertos más esperados en Bogotá en abril: Maroon 5, NTVG y Grupo Frontera

Bogotá se consolida este mes de abril de 2026 como la capital indiscutible del espectáculo en la región. Tras un marzo marcado por la euforia de los festivales, la cartelera de este mes no baja la guardia y presenta una oferta diversa que transita desde el pop romántico y el regional mexicano hasta el metal progresivo y la música urbana.

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Durante el mes de abril el escenario del Movistar Arena estará operando a máxima capacidad y el Coliseo MedPlus albergará hitos internacionales, por lo que la ciudad se prepara para recibir a miles de asistentes.



Los conciertos más esperados en Bogotá este mes

El Movistar Arena será, sin duda, el escenario más concurrido. La programación arranca con una dosis doble de romanticismo a cargo de Ricardo Montaner, quien se presenta el 8 y 9 de abril con su gira "El Último Regreso". Estas fechas prometen ser un recorrido emotivo por décadas de éxitos que han marcado a varias generaciones de colombianos.

Para los amantes del rock en español, el 11 de abril aterrizan los uruguayos de No Te Va Gustar (NTVG). La banda llega en un momento de madurez artística impecable, asegurando un lleno total. Pero también el fenómeno del momento, el Grupo Frontera, llegará el 16 de abril a poner a prueba la acústica del recinto.



Mientras tanto, en el Coliseo MedPlus, el 17 de abril, el máximo exponente del regional mexicano, Julión Álvarez y su Norteño Banda, traerá todo el despliegue de su producción para los fanáticos del género. Sin embargo, el evento que tiene los ojos del país encima es el regreso de Maroon 5 el 25 de abril.



Este es el listado completo de conciertos programados en Bogotá este mes:



08 y 09 de abril - Ricardo Montaner - Movistar Arena

10 de abril - Crudo Means Raw - Movistar Arena

10 de abril - Nach - Bonfire (Antiguo Royal Center)

11 de abril - No Te Va Gustar (NTVG) - Movistar Arena

16 de abril - Grupo Frontera - Movistar Arena

16 de abril - Depresión Sonora - Bonfire (Antiguo Royal Center)

17 de abril - Rawayana - Movistar Arena

17 de abril - Julión Álvarez y su Norteño Banda - Coliseo MedPlus

18 de abril - Dream Theater - Movistar Arena

19 y 20 de abril - Milo J - Movistar Arena

21 de abril - Jinjer - Teatro Astor Plaza

22 de abril - Laura Pausini - Movistar Arena

23 de abril - Rawayana (Segunda fecha) - Movistar Arena

23 de abril - La Vela Puerca - Bonfire (Antiguo Royal Center)

24 de abril - Natalia Jiménez - Movistar Arena

24 de abril - Dirkschneider - Teatro Astor Plaza

24 de abril - Marlon Hoffstadt (AKA DJ Daddy Trance) - Chamorro City Hall

25 de abril - Sebastián Yatra - Movistar Arena

25 de abril - Maroon 5 - Coliseo MedPlus

25 de abril - Canticuénticos (Infantil - 2 funciones) - Teatro Astor Plaza

Recomendaciones para asistentes a conciertos

En cuanto a transporte, para los eventos en el Coliseo MedPlus, lo más recomendable es utilizar rutas circulares autorizadas. No hay que confiarse del tráfico de la calle 80 en viernes o sábado.

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Ante la alta demanda de este mes, evite la reventa en redes sociales. Plataformas como Tuboleta y TaquillaLive son las únicas que garantizan el ingreso. Finalmente, en cuanto al clima se debe tener en cuenta que abril es tradicionalmente un mes de lluvias en Bogotá, tenga esto en cuenta a la hora de hacer las filas de ingreso.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.