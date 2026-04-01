En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GUERRA EN MEDIO ORIENTE
ARTEMIS II
CASO UNGRD
PAPÁ PITUFO
GUSTAVO PETRO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Los conciertos más esperados en Bogotá en abril: Maroon 5, NTVG y Grupo Frontera

Los conciertos más esperados en Bogotá en abril: Maroon 5, NTVG y Grupo Frontera

Conozca los detalles de los conciertos que se llevarán a cabo este mes en la capital del país.

Por: María Paula González
Actualizado: 1 de abr, 2026
Comparta en:
Maroon 5
Foto: @paramopresenta

Bogotá se consolida este mes de abril de 2026 como la capital indiscutible del espectáculo en la región. Tras un marzo marcado por la euforia de los festivales, la cartelera de este mes no baja la guardia y presenta una oferta diversa que transita desde el pop romántico y el regional mexicano hasta el metal progresivo y la música urbana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Durante el mes de abril el escenario del Movistar Arena estará operando a máxima capacidad y el Coliseo MedPlus albergará hitos internacionales, por lo que la ciudad se prepara para recibir a miles de asistentes.

Los conciertos más esperados en Bogotá este mes

El Movistar Arena será, sin duda, el escenario más concurrido. La programación arranca con una dosis doble de romanticismo a cargo de Ricardo Montaner, quien se presenta el 8 y 9 de abril con su gira "El Último Regreso". Estas fechas prometen ser un recorrido emotivo por décadas de éxitos que han marcado a varias generaciones de colombianos.

Últimas Noticias

  1. Aterciopelados
    Foto: Andrés Ortiz
    ENTRETENIMIENTO

    Aterciopelados debutó en 'Tiny Desk': estas fueron las canciones elegidas

  2. BTS
    Foto: Cortesía prensa
    ENTRETENIMIENTO

    BTS agotó preventa de conciertos en Colombia: así fue el drama de los ARMY para conseguir entradas

Para los amantes del rock en español, el 11 de abril aterrizan los uruguayos de No Te Va Gustar (NTVG). La banda llega en un momento de madurez artística impecable, asegurando un lleno total. Pero también el fenómeno del momento, el Grupo Frontera, llegará el 16 de abril a poner a prueba la acústica del recinto.

Mientras tanto, en el Coliseo MedPlus, el 17 de abril, el máximo exponente del regional mexicano, Julión Álvarez y su Norteño Banda, traerá todo el despliegue de su producción para los fanáticos del género. Sin embargo, el evento que tiene los ojos del país encima es el regreso de Maroon 5 el 25 de abril.

Este es el listado completo de conciertos programados en Bogotá este mes:

  • 08 y 09 de abril - Ricardo Montaner - Movistar Arena
  • 10 de abril - Crudo Means Raw - Movistar Arena
  • 10 de abril - Nach - Bonfire (Antiguo Royal Center)
  • 11 de abril - No Te Va Gustar (NTVG) - Movistar Arena
  • 16 de abril - Grupo Frontera - Movistar Arena
  • 16 de abril - Depresión Sonora - Bonfire (Antiguo Royal Center)
  • 17 de abril - Rawayana - Movistar Arena
  • 17 de abril - Julión Álvarez y su Norteño Banda - Coliseo MedPlus
  • 18 de abril - Dream Theater - Movistar Arena
  • 19 y 20 de abril - Milo J - Movistar Arena
  • 21 de abril - Jinjer - Teatro Astor Plaza
  • 22 de abril - Laura Pausini - Movistar Arena
  • 23 de abril - Rawayana (Segunda fecha) - Movistar Arena
  • 23 de abril - La Vela Puerca - Bonfire (Antiguo Royal Center)
  • 24 de abril - Natalia Jiménez - Movistar Arena
  • 24 de abril - Dirkschneider - Teatro Astor Plaza
  • 24 de abril - Marlon Hoffstadt (AKA DJ Daddy Trance) - Chamorro City Hall
  • 25 de abril - Sebastián Yatra - Movistar Arena
  • 25 de abril - Maroon 5 - Coliseo MedPlus
  • 25 de abril - Canticuénticos (Infantil - 2 funciones) - Teatro Astor Plaza

Recomendaciones para asistentes a conciertos
En cuanto a transporte, para los eventos en el Coliseo MedPlus, lo más recomendable es utilizar rutas circulares autorizadas. No hay que confiarse del tráfico de la calle 80 en viernes o sábado.

Publicidad

Ante la alta demanda de este mes, evite la reventa en redes sociales. Plataformas como Tuboleta y TaquillaLive son las únicas que garantizan el ingreso. Finalmente, en cuanto al clima se debe tener en cuenta que abril es tradicionalmente un mes de lluvias en Bogotá, tenga esto en cuenta a la hora de hacer las filas de ingreso.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Conciertos

Asistencia IA

Eventos Culturales

Coliseo Live

Movistar Arena

Vive Claro

Publicidad

Publicidad

Publicidad