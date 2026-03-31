Shakira se impone en el top 5 de los más votados para estar en el Salón de la Fama del Rock & Roll

Las votaciones para elegir al próximo artista que hará parte del Salón de la Fama del Rock & Roll están abiertas y a días de terminar. Previo a la selección definitiva, se reveló un adelanto de cómo van las votaciones y Shakira está ubicada en uno de los primeros cinco puestos de los más votados.

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Según se reveló, Shakira alcanza más de 600.000 votos, ubicándose en el puesto número cinco de los más votados, superando a artistas como Iron Maiden, Oasis, entre otros nombres de larga trayectoria en el rock a nivel mundial.

Los artistas que superan a Shakira en el top son: New Edition, con más de 900 mil votos; Phil Collins, con casi 800 mil votos; P!nk, con más de 720 mil votos; y Luther Vandross, con más de 650 mil votos. Cabe recordar que la votación va hasta el próximo 3 de abril y todavía los fanáticos de los artistas pueden participar de manera digital con su elección.



¿Cómo votar por Shakira para el Salón de la Fama del Rock & Roll?

Los seguidores de Shakira podrán apoyar a la barranquillera en el proceso, depositando votos por ella en la página oficial habilitada. Estos son los pasos a seguir:



Ingresar a https://vote.rockhall.com/ Registrarse utilizando un correo electrónico personal. Al correo llegará un código de seguridad, el cual deberá ingresar en la página para confirmar el registro. Completar el formulario con datos básicos como nombre y apellido. Entrar a la lista de los nominados y buscar el nombre de Shakira. Dar click en el nombre de Shakira y enviar el voto.

¿Quiénes son todos los nominados?

Este año el número de nominados aumentó con respecto a los años anteriores, en los que había 14 o 15 artistas opcionados. En esta ocasión, son 17 grandes artistas, algunos de ellos que ya han sido nominados en el pasado, pero que no han logrado ingresar al selecto grupo.



Estos son todos los nominados al Salón de la Fama este año:



The Black Crowes Jeff Buckley Mariah Carey Phil Collins Melissa Etheridge Lauryn Hill Billy Idol INXS Iron Maiden Joy Division / New Order New Edition Oasis P!nk Sade Shakira Luther Vandross Wu-Tang Clan

Este grupo de artistas abarca grandes décadas de la historia de la música y diferentes generaciones. Entre los artistas, Mariah Carey recibe una nominación por tercera ocasión seguida, pues ya fue nombrada en 2024 y 2025, al igual que la banda británica Oasis. Iron Maiden también repite por tercera ocasión ya que la banda estuvo nominada en 2021 y 2023; Joy Division / New Order aparecieron en 2023 y 2025.



Shakira ahora se suma a este importante listado, siendo la primera colombiana en ser considerada para el Salón de la Fama del Rock. A considerar se puso su larga trayectoria artística de varias décadas, llegando al mercado mundial con sus discos y ahora su gran éxito con su álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran', con el que desde el 2025 se embarcó en una gira mundial que ha marcado récords y agotado estadios en diferentes países.

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Se espera que la Clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll sea revelada en abril de 2026 y que la ceremonia de incorporación sea a finales del año.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL