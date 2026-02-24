Última publicación y video de Nicole Valeria, exparticipante de La Voz Kids que murió atropellada

Hay indignación nacional ante el fallecimiento de Nicole Valeria Vargas Gómez, exparticipante de La Voz Kids, luego de ser atropellada por un carro fantasma en el Quindío. Mientras las autoridades locales intentan dar con el responsable que huyó del lugar sin auxiliar a sus víctimas, en redes sociales se recuerda el talento de la joven cantante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Actualmente Nicole tenía 19 años y tenía un estilo de vida que reflejaba no solo su pasión por la música, sino sus ganas de salir adelante. La joven trabajaba como impulsadora para marcas de licor, cursaba quinto semestre de Administración de Negocios y al mismo tiempo encontraba espacios para seguir con su carrera musical realizando presentaciones y publicando videos cantando en sus redes sociales.



Última publicación de Nicole Valeria

La última publicación de la cantante colombiana fue un día antes de su muerte, el 20 de febrero. Precisamente fue una galería de fotos en la que Vargas compartió postales de su trabajo como impulsadora en un evento en el que se le veía muy feliz. Aunque no escribió ningún mensaje, en los comentarios ahora sus seguidores y conocidos lamentan su fallecimiento.

"Ahora vas a bendecir todos esos ángeles con tu voz"; "Descansa en paz hermosa"; "Dios te tenga en su santa gloria"; "Nico que tu alma brille como lo hacía en este plano, que tu voz esté en el coro celestial"; "Uno de los ángeles más lindos que tendrá el cielo"; "te fuiste tan pronto Nico", se lee en algunos de los comentarios.



Por otro lado, la última publicación de Nicole como cantante fue el 2 de diciembre de 2025, cuando interpretó frente a las cámaras una gran versión del tema 'La nave del olvido' de José José.



Publicidad

Detalles del accidente en el que murió Nicole Valeria

Nicole Valeria no fue la única víctima de un conductor irresponsable que ahora es buscado por las autoridades, también lo fue William Andrés Paipa, de 40 años, quien la acompañaba en ese momento.

Según reportaron las autoridades que atendieron el siniestro, todo ocurrió el sábado 21 de febrero sobre las 8:30 de la noche, en la vía entre Circasia y Armenia. La cantante de 19 años y el hombre de 40 años se disponían a atravesar la carretera tras terminar su turno laboral.

Publicidad

“Se presenta siniestro vial, tipo atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar, a dos transeúntes que cruzaban la vía en el sector de restaurantes, a la altura de El Solar. Al momento se pueden identificar las personas como William Andrés Paipa y Nicole Valeria Vargas Gómez”, señalaron.

En ese momento un carro fantasma los atropelló y los dejó gravemente heridos sobre el pavimento. Videos de cámaras de seguridad de la zona dejaron en evidencia la gravedad del impacto que sufrieron ambas personas, pues cayeron sobre la calzada contraria y casi son atropellados por otros vehículos.

Por otro lado, en videos de redes sociales también es evidente que muchas personas presenciaron e intentaron auxiliar a las dos personas luego del accidente, pero tanto Nicole como William quedaron gravemente heridos y murieron sobre la carretera. Lo que más indignación ha generado es que el responsable huyó del sitio.

Las autoridades locales avanzan en las investigaciones para establecer los datos del vehículo y el conductor que los atropelló.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL