Así puede inscribirse en el Desafío 2027: Andrea Serna reveló nuevos detalles

Caracol Televisión emprendió la búsqueda de los desafiantes para una nueva temporada del reality más visto por los colombianos, el Desafío. Andrea Serna, la anfitriona del programa de competencia, fue la encargada de dar el anuncio a través de las redes sociales con un video en el que, además, presentó a su nueva compañera de trabajo y reveló nuevos detalles para esta temporada.

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En esta ocasión, Serna apareció en un video marcando el inicio del Desafío: Juego de las cajas, en el que el genio del programa le concedió tres deseos a la anfitriona del reality para esta nueva temporada. El primero de la presentadora fue conocer a su nueva compañera, Sofía Osio, la exreina de belleza que llegará a acompañar a los desafiantes en esta nueva edición.

El segundo deseo de la presentadora fue abrir la convocatoria para que los interesados en participar en el programa se inscriban para esta nueva temporada.



¿Cómo inscribirse a el Desafío?

Incribirse al Desafío es un proceso sencillo, gratuito y que no requiere intermediarios, por lo que todos los interesados pueden hacerlo desde la comodidad de sus casas de manera virtual siguiendo los siguientes pasos:



Ingresar a www.caracoltv.com/desafio Si ya está registrado podrá iniciar sesión con normalidad. En caso de no tener creado su usuario, deberá diligenciar sus datos de fecha de nacimiento, nombres, apellidos, correo electrónico y crear una contraseña. No olvide autorizar el tratamiento de los datos personales, y aceptar los términos y las condiciones. Llenar el formulario denominado 'Acerca de ti', en donde solicitarán información personal como ocupación, si ha representado a su región en alguna competencia, sus pasatiempos, entre otros datos de interés para la producción. Adjuntar cuatro fotografías: una de medallas o trofeos, una de cuerpo entero sin retoques, una de primer plano sin retoques ni filtros y la última la mejor foto que considere. Por último, adjuntar dos videos: uno será de un minuto hablándole a la cámara sobre por qué quiere ingresar al 'Desafío' y otro de cinco minutos mostrando sus habilidades y todos los detalles que quiere que conozcan de usted.

Para este proceso, todos los que sueñen con ser los próximos participantes del Desafío tienen hasta el próximo 16 de agosto a las 11:59 p. m. para llevar a cabo este proceso.



Como tips adicionales para tener una buena oportunidad, el juez del Desafío, Sebastián Martino, reveló en Caracol Televisión que la intención de las fotos no deben ser profesionales, pero sí cumplir con los requerimientos. De la misma forma, que la intención de los videos es que las personas puedan mostrar su personalidad, ya que el reality no solo busca personas con habilidades físicas excepcionales, sino también con autenticidad.



¿Quién es la nueva presentadora del Desafío?

Sofía Osio Luna es una modelo, reina de belleza y comunicadora de moda colombiana que ahora llegará al formato reality más exitoso de Colombia como anfitriona. Anteriormente, este rol lo han ocupado en la competencia otras exreinas de belleza como Daniella Álvarez, Gabriela Tafur y María Fernanda Aristizábal. Todas ellas tienen en común haber portado la corona de la mujer más bella del país y representado a Colombia en Miss Universo. En el caso de Osio, se coronó como Señorita Colombia en el 2022 y representó a Colombia en el Miss Internacional 2023, donde obtuvo el segundo lugar.



Nacida en Barranquilla el 27 de mayo del año 2000 también es profesional en Mercadotecnia y Comunicación de Moda. La nueva presentadora de Caracol tiene raíces italianas y judías, estudió en el Colegio Hebreo Unión en su ciudad natal y al finalizar sus estudios viajó a Barcelona para cursar su carrera profesional.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co