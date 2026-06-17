Falleció Daveigh Chase la actriz de la niña de “El Aro” y “Lilo & Stitch”: ¿qué se sabe del deceso?

La actriz Daveigh Chase, conocida por papeles icónicos que han quedado en la memoria de fanáticos del cine y la televisión, murió a los 35 años, según confirmó TMZ de buena fuente.

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Chase es conocida por haber protagonizado la película de “El Aro”, una obra del séptimo arte que quedó para el culto del cine de terror. Y es que ella fue la encargada de darle vida a la niña Samara y de causar temor en muchos espectadores. Además, prestó su voz para personajes entrañables como lo fueron Lilo, de la película y serie de “Lilo & Stitch”, en 2002, y Chihiro, de “El Viaje de Chihiro”.



¿De qué murió la actriz Daveigh Chase?

Según reveló el novio de la actriz, Roy Hernández, al medio estadounidense, Daveigh falleció este martes 6 de junio por una meningitis y una infección que tenía en la sangre. Dichos factores habrían causado problemas sépticos y la consecuente falla de su organismo.



Además, Daveigh fue ingresada a un hospital en la ciudad de los Ángeles a comienzos de junio debido a una condición de desnutrición.

Tras su entrada temprana al mundo del cine y la televisión, Daveigh tuvo un papel recurrente en una serie de HBO, lanzada en 2006, llamada “Big Love”. Allí interpretó a Rhonda Volmer. Asimismo estuvo en series como "Donnie Darko", "La quinta sinfonía de Beethoven", "Sabrina, la bruja adolescente", "ER", "Mercy", entre otras.



Daveigh tuvo una vida que no estuvo exenta de problemas con la justicia. En 2017, Chase fue capturada después que fuera descubierta por las autoridades cuando iba de pasajera en un auto BMW que había sido reportado como robado. En Estados Unidos, este constituye un delito grave.



María Paula Rodríguez Rozo

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