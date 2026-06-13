Rosalía reaparece tras cancelar conciertos por temas personales: "Los seres queridos son lo primero"

Rosalía ha regresado a los escenarios luego de tener que hacer una pausa en medio de su 'LUX Tour' por motivos personales. La cantante española se vio obligada a cancelar algunas fechas de su gira por los Estados Unidos y tras unos días, regresó a seguir cumpliendo con la agenda pendiente.

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En medio de su primer concierto de regreso, la artista se tomó un momento del show para agradecer a sus fanáticos por entender su situación. Aunque no se revelaron muchos detalles de lo ocurrido con la vida de la cantante, ella envió un importante mensaje sobre la manera en la que las personas deben organizar las prioridades de su vida.



¿Qué dijo Rosalía al regresar a los escenarios?

"Gracias por entender que los seres queridos deben ser lo primero", expresó Rosalía sobre el escenario del estadio TD Arena de Boston, luego de haber atendido una emergencia familiar que la obligó a cancelar algunos conciertos en el país.

La artista habló en un inglés fluido a su público y señaló que como artista, el show debe continuar, pero cuando su familia requirió su presencia se tomó el tiempo que necesitaba para estar con ellos. "Cuando algo inesperado y doloroso te pasa puede ser difícil seguir adelante, pero estoy convencida de que esto merece la pena, os agradezco que hayáis venido a mi show y os prometo que lo haré con todo el amor que tengo", les dijo a sus fanáticos.



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¿Por qué Rosalía canceló sus conciertos?

La noticia llegó al público el 4 de junio de 2026, cuando las sedes principales en el estado de Florida confirmaron la noticia a través de sus canales oficiales. Según los comunicados emitidos por el Kaseya Center en Miami y el Kia Center en Orlando, la intérprete de 'Berghain' ha tenido que aplazar sus presentaciones debido a una "emergencia familiar".

Los conciertos afectados fuero dos fechas que se llevarían a cabo en Miami el jueves y sábado, además de una presentación programada en Orlando. "Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", declararon los representantes de las salas de conciertos, subrayando la gravedad de la situación personal que atraviesa la artista.



¿Qué pasará con Colombia?

Ante la noticia de las cancelaciones en Florida, la preocupación entre los fanáticos colombianos no se hizo esperar. Por fortuna, la cantante ya regresó a los escenarios y no se ha reportado la cancelación o el aplazamiento de sus fechas en Colombia.

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Rosalía tiene previsto presentarse en Bogotá el próximo 16 y 18 de julio de 2026. El escenario elegido es nuevamente el Movistar Arena, el mismo recinto que la acogió en 2022 durante su gira anterior y tras su exitoso paso por el Festival Estéreo Picnic en 2023.

Para quienes ya cuentan con sus entradas o planean adquirirlas, los precios y la logística se mantienen vigentes según lo anunciado previamente. Las entradas para la primera fecha están agotadas, pero para la del 18 de julio todavía quedan a la venta en la plataforma TuBoleta, con un rango de precios que refleja la magnitud de la producción de 'LUX':



Tribuna Fan: $871.000

$871.000 Piso 2 (Primeras filas): $636.000

$636.000 Piso 2 (Sectores centrales): $553.000

$553.000 Platea: $518.000

$518.000 Piso 3: Desde $282.000 hasta $329.000

Es importante destacar que los conciertos en la capital colombiana están programados para dentro de poco más de un mes, lo que da un margen de esperanza a los fans de que la situación familiar de la artista se resuelva satisfactoriamente antes de su llegada al país cafetero.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co