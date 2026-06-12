Hijo de 4 años de famosa actriz salió volando de castillo inflable: "Fue aterrador"

La famosa actriz y personalidad de televisión inglesa Jessica Wright compartió en sus redes sociales el "aterrador" momento que pasó con su hijo de 4 años en medio de una fiesta infantil. La mujer de 40 años, reconocida por su paso por 'The Only Way Is Essex', detalló que el pequeño Presley tuvo que ser trasladado de urgencias a un centro médico tras sufrir una fuerte caída.



¿Qué le pasó al hijo de la actriz?

A través de sus historias de Instagram, Wright compartió con sus seguidores que acudió con su hijo Presley, de 4 años, a una fiesta de cumpleaños infantil de uno de los amigos de su hijo. En la celebración uno de los grandes atractivos para los menores era un castillo inflable, en el que rápidamente todos los niños quisieron ir a jugar.

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Wright posteó una foto abrazada a su hijo dormido y escribió: "Tuvimos una situación realmente aterradora en una fiesta de cumpleaños el sábado y ha estado muy apegado (más de lo habitual) desde entonces".

Según detalló la actriz, los niños estaban jugando y saltando en el castillo inflable cuando, de un momento a otro, su hijo de 4 años salió volando de la atracción y cayó en el piso. "Presley fue catapultado desde un castillo inflable, desde unos tres metros de altura, volando por el aire y aterrizando boca abajo en el suelo. Aquel sonido silenció toda la fiesta y me perseguirá, estoy segura", agregó.



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El impacto fue tal que la mujer describió que vio cómo su hijo estaba "luchando por respirar" tras caer. Inmediatamente todos acudieron al lugar para levantarlo y ver cómo se encontraba, Jessica detalló que el pequeño que se desmayó en sus brazos, lo que generó un momento de caos en la fiesta infantil.

La celebración se detuvo y llamaron a los servicios de emergencias mientras intentaban despertar al menor. Por fortuna, Presley volvió en sí y en ese momento fue trasladado en helicóptero a una unidad de traumas en Londres.



¿Cómo se encuentra el menor?

La actriz describió que la situación causó una gran preocupación en todo su entorno, pero por fortuna todo terminó bastante bien. “Milagrosamente, cuando llegamos, el shock había disminuido un poco, los analgésicos hicieron efecto y, unas horas después, nos dieron de alta".

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A pesar de lo que temían debido al fuerte impacto, el menor de edad apenas sufrió, según el relato de la madre, "algunos moretones", por lo que señaló que la experiencia de la fiesta terminó en "un niño pequeño muy dolorido y unos padres traumatizados”.

En sus publicaciones la actriz y madre también reflexionó sobre lo que sienten los padres cuando sus hijos sufren este tipo de accidentes, que en la mayoría de ocasiones no son causados por nadie, pero aún así los progenitores sienten un grado de responsabilidad y culpa que los afecta.

“Fue un accidente fortuito que no se pudo evitar, pero tendré más cuidado en el futuro si el castillo inflable está sobre un suelo de madera en lugar de colchonetas o, supongo, césped. Fue un simple accidente que pudo haber ocurrido en cualquier momento, son cosas que pasan”, señaló.

Finalmente, horas más tarde la mujer compartió otras fotos y videos de Presley mostrando que el menor ya se encontraba en perfecto estado. "El día más aterrador de mi vida (…) Le he dado gracias a Dios todos los días porque está bien, porque fue realmente horrible verlo en el estado en que estaba aquí y justo antes. ¡Cinco horas después y estábamos jugando! ¡Agradecidos por su recuperación!”.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co