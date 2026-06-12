Arelys Henao recordó cómo enfrentó el diagnóstico de cáncer: "Pensé que hasta ahí había llegado"

Los colombianos han conocido la historia de vida de Arelys Henao, conocida como 'La reina de la música popular', quien además de tener un largo listado de éxitos musicales, también ha enfrenado duras batallas personales. La cantante no solo tiene una voz prodigiosa con la que conquistó el género popular en Colombia, sino también un ejemplo de resiliencia, fe y superación.

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Al celebrar tres décadas de trayectoria, Arelys abre su corazón para recordar el momento en que su vida y su carrera se vieron amenazadas por un diagnóstico que cambió su perspectiva para siempre: el cáncer.



¿Cuándo fue diagnosticada con cáncer Arelys Henao?

Hace doce años, en el punto más alto de su madurez artística, Arelys recibió la noticia de que padecía cáncer de tiroides, una condición que también enfrentó la presentadora Andrea Serna. Para ella, el impacto no fue solo físico o profesional, sino profundamente familiar y al recordar ese momento en medio de una entrevista con el podcast de Caracol Televisión, Historias con ritmo, la artista confiesa la angustia que sintió al pensar en la posibilidad de dejar a sus hijos.

"Cuando me dieron [la noticia] fue muy difícil porque mis hijos estaban muy pequeños, entonces lo que más me dolía en el momento era dejar a mis hijos sin un futuro, sin poder disfrutar de su mamá en su juventud", señaló la intérprete de 'Lo pasado pisado'.



En sus declaraciones Arelys Henao resaltó que, más allá del temor a la propia muerte, su mayor preocupación era la orfandad y el vacío que dejaría en el crecimiento de sus pequeños. Contó que también fue un proceso doloroso porque la llevó a cuestionar si su camino en la música lograría alcanzar lo que soñaba. "Cuando me dio el cáncer yo pensé que hasta ahí había llegado todo", admitió con sinceridad.



Cabe recordar que Henao se sometió entonces a una extirpación total de la glándula tiroides, un procedimiento de alto riesgo que ponía en riesgo sus cuerdas vocales ante cualquier mínimo error. Luego de la intervención completó su recuperación con sesiones de yodoterapia y su voz mejoró.

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Para la cantante, la sanación no fue solo un asunto de medicina, sino un milagro que le permitió ver la vida con otros ojos. Su filosofía ante la crisis se resume en una frase que hoy guía su caminar: "Cuando para uno todo se ha acabado, para Dios todo está empezando. Me siento bendecida me siento feliz me siento agradecida contenta con la vida muy feliz".

A doce años de haber superado esa prueba, Arelys aseguró que su recuperación le enseñó a valorar cada instante, especialmente el tiempo con sus hijos, con quienes ahora mantiene una relación basada en la calidad y el amor intenso. "Hemos aprendido que quizás no es mucho el tiempo, es dar calidad de tiempo".



Arelys Henao celebrará 30 años de carrera

Llegar a tres décadas de vigencia en la industria no es una tarea sencilla y para Arelys Henao los logros recientes son la culminación de un largo esfuerzo. "Para mí es como una graduación, como que 30 años después me estoy graduando de de esta carrera tan bonita que decidí elegir", recalcó.

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La celebración de estos 30 años será por todo lo alto el próximo 17 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, un evento en el que Arelys no solo interpretará sus clásicos, sino que grabará un DVD en vivo con invitados de talla mundial. "Tengo muchas sorpresas para esa noche, unos invitados ya confirmados que estoy muy feliz porque son artistas grandes y artistas reconocidos", detalló emocionada.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co