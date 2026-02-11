Carlos Vives anunció gira 'Tour al Sol' por Colombia: ciudades y fechas

El cantante Carlos Vives anunció esta semana que después de ocho años sin girar por Colombia vuelve a los escenarios de su país con el ‘Tour al Sol’, el cual tendrá parada en seis ciudades a partir de septiembre de este año.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El anuncio lo hizo el mismo cantante samario en un acto celebrado en el Planetario de Bogotá, donde apuntó que esta gira será una experiencia musical y emocional que "invita a hacer un viaje dentro de nosotros mismos" para "reconectar con lo esencial, celebrar la identidad y honrar aquello que realmente importa".

El tour, que también llevará al cantante colombiano por Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico entre abril y junio próximos, pero además tendrá paradas en seis ciudades colombianas durante el segundo semestre de 2026, unas que generan emoción entre el público colombiano que ha seguido por años la carrera.



Este anuncio llega acompañado del lanzamiento de “Te Dedico”, el primer sencillo de su próximo álbum “El Último Disco”, una canción íntima y luminosa que marca una nueva etapa artística en la carrera de Vives. Un tema que nace desde la gratitud, el amor profundo y la dedicación sincera, y que funciona como carta de presentación de un álbum que promete convertirse en un punto de encuentro entre la memoria, el presente y el futuro.



Fechas de Carlos Vives en Colombia

BOGOTÁ - Movistar Arena - Adultos: 25 de septiembre de 2026 / Niños: 27 de septiembre de 2026

IBAGUÉ - Arena Néctar - 18 de septiembre de 2026

BUCARAMANGA - Cenfer - 16 de octubre de 2026

MEDELLÍN - Estadio Polideportivo de Envigado - 17 de octubre de 2026

PEREIRA - Expofuturo - 6 de noviembre de 2026

CALI - Arena Cañaveralejo - 21 de noviembre de 2026

Además, el artista también confirmó presentaciones en Quito y Guayaquil (Ecuador) los días 3 y 5 de septiembre. En el caso de Bogotá, las boletas están disponibles a través de la página de TuBoleta, mientras que las otras ciudades las venderán en Ticketmaster. Este 11 de febrero inició la preventa VISA para clientes del Banco BBVA pagando con tarjetas VISA, la cual va hasta el próximo 13 de febrero, mientras que ese día a las 10:00 de la mañana empezará la venta de boletería general.



Las otras fechas del tour fuera del país:



Toronto, Canadá : Coca Cola Coliseum (04/16/2026)

: Coca Cola Coliseum (04/16/2026) Montreal, Canadá : Bell Place (04/19/2026)

: Bell Place (04/19/2026) New York, NY : Radio City Music Hall (04/24/2026)

: Radio City Music Hall (04/24/2026) New Orleans, LA : Jazz & Heritage Festival (04/26/2026)

: Jazz & Heritage Festival (04/26/2026) Sugar Land, TX : Smart Financial Centre (05/01/2026)

: Smart Financial Centre (05/01/2026) Grand Prairie, TX : Texas Trust CU Theatre (05/02/2026)

: Texas Trust CU Theatre (05/02/2026) Chicago, IL : Rosemont Theatre (05/07/2026)

: Rosemont Theatre (05/07/2026) Fairfax, VA : Eagle Bank Arena (05/09/2026)

: Eagle Bank Arena (05/09/2026) Boston, MA : Agganis Arena (05/10/2026)

: Agganis Arena (05/10/2026) Seattle, WA : WAMU Theatre (05/14/2026)

: WAMU Theatre (05/14/2026) Los Ángeles, CA : Peacock Theater (05/16/2026)

: Peacock Theater (05/16/2026) Miami, FL : Kaseya Center (05/23/2026)

: Kaseya Center (05/23/2026) Orlando, FL : Kia Center (05/24/2026)

: Kia Center (05/24/2026) San Juan, PR: Coliseo de Puerto Rico (06/05/2026)

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / Con información de EFE

PERIODISRA DIGITAL