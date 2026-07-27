Walter Kolm: el hombre detrás del éxito de Carlos Vives, Morat, Silvestre Dangond y Emilia

Walter Kolm es uno de los ejecutivos y mánagers más influyentes de la música latina. Fundador y CEO de WK Entertainment, ha liderado el desarrollo internacional de artistas como Carlos Vives, Morat, Emilia, Silvestre Dangond, Prince Royce, Wisin, Lasso y Xavi, entre otros.

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Tras dejar la presidencia de Universal Music Latino en 2011, creó WK Entertainment y fue una de las piezas clave en el regreso de Carlos Vives a los primeros lugares de la música latina, además de acompañar durante 12 años el crecimiento de Maluma, desde sus inicios en Medellín hasta convertirse en una de las principales figuras globales del género urbano. En 2018, Billboard lo reconoció como Ejecutivo Latino del Año y, desde entonces, ha sido considerado una de las figuras con mayor influencia en el management musical latino.

Durante su participación en BIME Bogotá, uno de los encuentros más importantes para la industria musical en Iberoamérica, Kolm ofreció una charla dirigida a jóvenes profesionales sobre liderazgo, representación artística y construcción de carreras. En conversación exclusiva con Noticias Caracol, recordó cómo comenzó su relación con Colombia, habló del valor de los equipos de trabajo detrás de un artista y compartió su visión sobre el presente y futuro de la música latina.



Walter Kolm en Noticias Caracol. Qué gusto saludarlo, bienvenido otra vez a Colombia. Dicen por ahí que es su segunda casa, ¿no?



Así es, es mi segunda casa. Gracias por la invitación.

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Acaba de salir de este conversatorio en BIME. Usted es de los veteranos de la industria, Walter. Con su empresa WK Entertainment representa a algunos de los artistas más importantes de la música latina y, de verdad, su experiencia nutre a todos estos jóvenes que están aquí. ¿Qué rescata de este tipo de espacios? ¿Es común que participe en ellos? ¿Cómo vive eso Walter?

Bueno, gracias por lo de veterano. No sabía que era tan veterano, pero bueno, creo que sí. Pasa que los años pasan muy rápido. Yo me voy para atrás y me acuerdo de mi primera vez en Colombia, en el año 2012, cuando vine a sentarme con Carlos Vives para proponerle hacer su regreso.

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Es más, me estoy quedando en un hotel donde fue precisamente en el restaurante donde me reuní con Carlos y Claudia Elena. Cerró durante muchos años y ahora, cuando llegué a Bogotá, vi que lo habían reabierto. Le mandé una foto a Claudia y le dije: “Mira, Claudia, volvieron a abrir el lugar donde todo comenzó”.

Porque en ese mismo restaurante estuvimos cuatro horas hablando Carlos, Claudia Elena, Andrés Castro y yo. Ahí comenzó mi amor por Colombia. Carlos fue quien me hizo entender este país, su música y su cultura.

Así que yo casi nunca participo en este tipo de espacios porque me pongo muy nervioso para hablar. Tú sabes que hasta esta entrevista me pone nervioso.

Pero acepté venir a BIME porque soy muy amigo de Felipe, uno de los organizadores, y él me dijo: “Ven y habla con los jóvenes”. Y eso fue lo que finalmente me trajo.

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Poder transmitir mi conocimiento y, sobre todo, mi experiencia a las nuevas generaciones, porque de eso se trata: que los jóvenes puedan nutrirse.

Hubo un momento muy emotivo durante ese espacio, Walter. Una chica le contó que gracias a su trabajo decidió dedicarse al management y ahora tiene su propio equipo. Eso debe llenarle el corazón. Ver que tantos años de trabajo también sirven de inspiración para otros.

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La verdad, no me esperaba ese momento. Sí, fue un momento que me emocionó y también me puso nervioso, porque uno no se da cuenta de esas cosas.

Hoy las redes sociales amplifican todo lo que uno hace. Yo vengo de una época en la que nadie sabía qué hacía un mánager. No había manera de enterarse, salvo que saliera una entrevista en una revista o en un periódico.

Hoy existen las redes. Hay influencers que son mánagers y mánagers que también son influencers. Dan consejos, cuentan experiencias… Yo no lo hago porque no me siento cómodo, pero quizás sea una forma de empezar a hacerlo.

Y si hay personas a las que ese mensaje les sirve como motivación, qué lindo.

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Porque yo también encontré inspiración en grandes mánagers como Fernán Martínez o Angelo Medina. Yo los veía trabajar y ellos me daban la oportunidad de conversar, de compartir experiencias.

Uno escuchaba y absorbía toda esa información. Así fue como fui creciendo, tomando un poquito de cada uno.

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Hoy la información está en todos lados.

Me encanta que toque ese tema porque es muy nostálgico. ¿Recuerda ese primer momento en el que dijo: “Tengo intuición para esto. Me quiero dedicar a esto”?

Yo siempre siento que tuve buena intuición, más que buen ojo.

Yo no me considero un descubridor. Me considero una persona que sabe identificar lo que está pasando. Es diferente.

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Escucho mucho y trato de rodearme de gente que sabe más que yo. Yo no me considero alguien que lo sabe todo; me considero alguien que sabe juntarse con quienes sí saben.

Escucho mucho a Regino, escucho mucho a Mari y a la gente joven del equipo. ¿Por qué? Porque ellos están en la calle. Ellos son los que saben qué está pasando.

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Uno no sabe todo. Uno tiene que ponerse al lado de ellos y escucharlos.

Y cuando ves que realmente saben de lo que hablan —porque uno también aprende a identificar quién sabe y quién no—, eso te inspira.

Creo que una de las cosas en las que soy bueno es formando equipos.

Yo a veces siento que se subestima el trabajo del equipo de un artista. No sé si usted me corregirá, pero es esencial para el éxito de cualquier carrera.

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Es fundamental.

Muchas veces el ego del artista hace que no reconozca a los equipos y, como líder, eso duele un poco.

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No hablo de todos, porque muchísimos sí lo hacen, pero muchas veces no se reconoce todo el trabajo que hay detrás.

El artista se sube cinco minutos a una tarima o canta en una premiación, pero esos cinco minutos fueron preparados por equipos que trabajaron muchísimo, que pelearon horarios, coordinaron producción, resolvieron problemas y lograron que todo estuviera listo.

Muchas veces no sienten ese reconocimiento.

Por eso siempre les digo a los equipos que no trabajen esperando reconocimiento, porque ese reconocimiento llegará de otra manera. Alguien siempre sabrá el trabajo que hicieron.

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Y no es una crítica hacia los artistas, porque muchas veces ellos sienten que todo depende de ellos.

Pero no. Son equipos.

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Yo tengo la suerte de trabajar con artistas que sí son agradecidos. En los premios siempre los escucho agradecerle al equipo y eso me encanta.

Porque yo siempre les digo: “No soy yo. Es el equipo”.

Y también les recuerdo: “Ojo, que toda esta gente se está matando por ustedes”.

Pero también es parte del trabajo de uno mostrarle al artista todo el esfuerzo que hace el equipo detrás de cada proyecto.

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Tengo una anécdota contigo, Walter, porque el año pasado te vi en Billboard Latin Music Week y estabas de aquí para allá, de un lado para otro. Hubo un panel con Carlos Vives, Xavi, Emilia y Wisin. La visión que tienes para hacer ese tipo de gestiones con los artistas también es muy amplia. ¿Piensas mucho en eso, en unir el catálogo y a los artistas que representas? Al final termina siendo una relación familiar además de profesional. ¿Eso es importante?

A mí me gusta que los artistas de la compañía se relacionen entre sí, porque finalmente se crea una familia.

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Y ahí desaparecen los celos, que es algo fundamental.

Porque, si no se conocen entre ellos, cada uno termina creando su propio núcleo. La idea es otra.

Cuando puedo hago una reunión en mi casa, hacemos un barbecue y los junto a todos para que se relacionen.

Por ejemplo, vienen los Grammy y digo: “Bueno, compro las mesas y siento a los artistas juntos”. A veces alguno dice: “¿Qué hago yo sentado con este? No tenemos nada que ver”. Y de repente terminan haciéndose amigos porque comparten toda una noche y encuentran cosas en común.

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El año pasado estábamos en los Premios Juventud, en Panamá, y el día anterior dije: “Voy a hacer una cena con todos”.

Fueron todos.

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Estaba Xavi, estaba Silvestre. Veía a Simón hablando con Carlos Vives, compartiendo historias. De repente Xavi conversando con otro artista, Wisin feliz hablando con Morat.

Y digo: de eso se trata.

Que también tengan la oportunidad de relacionarse entre ellos, porque muchas veces no la tienen.

Siempre están de gira o, cuando coinciden en un premio, apenas alcanzan a saludarse.

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Pero sentarse a conversar durante una cena es algo muy lindo.

Y ahí también nacen las colaboraciones.

Carlos Vives. Cortesía

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Walter, Xavi es un chico genial, Emilia es increíble. Los descubro dentro del fenómeno de TikTok y las redes sociales, pero imagino que esa gestión debe ser compleja. Tener artistas jóvenes que están explotando en redes sociales, pero construir una carrera de largo plazo debe ser todo un reto.

En el caso de Xavi, el chico es una estrella. Empecemos por ahí.

Es talentosísimo.

Cuando lo conocí, ya habíamos empezado a trabajar juntos. Estábamos en el estudio y el papá me dice: “Tócale algo a Walter”.

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Entonces Xavi se sienta al piano y empieza a cantar Bohemian Rhapsody, de Queen, en inglés, mientras toca el piano.

Yo no me imaginaba eso.

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Dije: “Qué talento. Este chico es un genio”.

Entonces pensé: “Hay que mostrarle eso a la gente”.

Que la audiencia conozca realmente quién es Xavi y no solamente al artista que canta un éxito.

Primero hay que conocer al artista para saber cómo trabajar su carrera.

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Con Emilia también fue un proceso muy orgánico, parecido al que estamos haciendo ahora con Xavi.

Con Xavi comenzamos hace aproximadamente un año y medio. Después del éxito de La Diabla, nosotros llegamos y sentimos que el éxito lo había sobrepasado.

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Entonces tocó volver a aterrizar el proyecto y empezar a construir paso a paso.

Comenzamos con las giras, con una gran producción, trabajando el escenario, preparando cada presentación, cada premiación.

En el caso de Emilia fue distinto.

Ella venía de Rombai, una banda que ya tenía muchísimo éxito en Sudamérica.

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Con apenas 18 años ya era parte de una agrupación que llenaba estadios.

Entonces fue otro proceso.

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Con ella el trabajo fue más musical: ayudarla a construir su identidad como artista solista, porque venía de una banda donde no escribía sus canciones.

Empezó a componer y le ha ido espectacular.

Después viene todo el tema de la moda.

Ahí está el trabajo del equipo.

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Nosotros tenemos un departamento dirigido por Clara Pablo, que es quien busca ese tipo de oportunidades.

Clara fue la responsable del primer Met Gala de Maluma.

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También trabaja toda la estrategia de moda de Emilia, de Prince Royce y busca oportunidades de crecimiento para la marca de Morat.

Cada persona dentro del equipo tiene un rol.

Así es como trabajamos.

¿Hay algo que todavía lo sorprenda? ¿Qué sorprende a Walter? Ya sea en la vida o en lo profesional. ¿Qué le conquista realmente el corazón?

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La verdad, no.

Yo disfruto muchísimo todo.

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No hay algo específico que me sorprenda.

Ahora estoy disfrutando mucho mi paternidad.

Tengo una hija de 32 años, pero también tengo un bebé que va a cumplir dos años.

Es mi primer varoncito.

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Hincha de River, ahora viene el Mundial, así que vamos por la Selección Argentina.

En mi matrimonio estuvieron Yepes y Farid Mondragón.

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Yo soy un fanático del fútbol colombiano porque en River Plate jugaron grandes colombianos como Juan Pablo Ángel y Falcao.

Además, tengo un gran amigo como Juanfer Quintero.

Siempre digo que el gol más importante en la historia reciente de River lo hizo un colombiano.

¿Tiene canciones favoritas de los artistas con los que trabaja? Por ejemplo, de Carlos Vives.

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La Tierra del Olvido, pero la versión rockera.

Cuando la hace en vivo.

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No me gusta tanto cuando la hace un poco más salsera.

Me gusta cuando la toca en versión rock.

De Emilia…

A ver…

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La música de Emilia me encanta, pero quizás no me siento tan identificado con ese estilo.

Sí me siento identificado con su talento.

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Ella agarra una guitarra y es impresionante.

A Emilia la descubrieron justamente haciendo covers en YouTube mientras tocaba guitarra.

Eso me encanta de ella.

Yo disfruto las canciones de Silvestre.

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Disfruto las canciones de Morat.

La verdad, trabajo con artistas cuya música me gusta.

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No podría trabajar con artistas cuya música no disfrute.

Porque, si no me gusta, llego a un concierto y me aburro.

Yo en los conciertos la paso bien porque me gustan mis artistas.

Y créeme que cuando empecé con Silvestre, hace muchos años, e iba a esos primeros conciertos de vallenato tradicional, mucha gente me decía: “¿Cómo haces?”.

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Y yo terminaba disfrutándolo porque encontraba que ese vallenato tenía algo de pop.

Lo llaman vallenato, sí, pero toda la música tiene algo de pop, porque pop significa popular.

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Y cuando escuchas esas melodías, entiendes que son canciones hechas para cantar.

Cuando tienes canciones para cantar, las disfrutas siempre.

Gracias, de verdad, por apostarle tanto a la música latina, por conversar con nosotros y por abrir estos espacios que inspiran a muchos jóvenes.