Mamá de Yeison Jiménez asegura que el cantante se le apareció cargando a su hijo

El 26 de julio no es una fecha cualquiera para la familia Jiménez. Es el día en que el ídolo de la música popular, Yeison Jiménez, cumpliría 35 años, una efeméride que hoy se vive entre la nostalgia de su ausencia física y la certeza de una presencia espiritual que, según su madre, doña Luz Mery Galeano, desafía las leyes de la muerte. En una reciente y conmovedora entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, la progenitora del artista compartió relatos sobrecogedores que sugieren que el vínculo entre ambos permanece intacto.



Madre de Yeison Jiménez dice que vio al artista cargando a su hijo

Uno de los testimonios más impactantes compartidos por doña Luz ocurrió en un momento de vulnerabilidad familiar. Tras la llegada de las cenizas del cantante a Manzanares, su tierra natal, su hijo pequeño sufrió una caída accidental que le lastimó la boca. Esa misma noche, en medio del cansancio y el duelo, doña Luz asegura haber tenido una visión o sueño de una lucidez asombrosa: vio a alguien cargando al bebé. Al observar con detenimiento, reconoció a Yeison, quien lucía uno de sus impecables y característicos trajes. Según su relato, el artista se acercó para revisar la herida del niño, la miró fijamente y le entregó una instrucción clara: “Mamá, cuídame los niños”.

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Esta no ha sido la única manifestación que la madre de Yeison Jiménez afirma haber experimentado. Doña Luz describe una conexión espiritual "demasiadamente alta", manifestada a través de un "lucerito" o rayo de luz que aparece frente a su apartamento. En sus momentos de mayor flaqueza, ella sale a hablarle a esa luz, pidiéndole fuerza, valor y sabiduría a Dios para transitar el camino sin su presencia física. Incluso en el quirófano, la figura de Yeison parece custodiarla. Recientemente, doña Luz fue sometida a una cirugía de rodilla y, en los instantes previos a la intervención, asegura haber sentido su cercanía de forma casi tangible. En ese estado de preparación recibió lo que describe como un mensaje reconfortante de su hijo: “Madre, respire bien, todo va a salir bien, esté tranquila, yo estoy contigo”. Para ella, él se ha convertido en el ángel que la ilumina desde otro plano.

A pesar de estos encuentros espirituales, el proceso de duelo no ha sido sencillo. Doña Luz dijo en La Red que recuerda con cariño los días en que Yeison era solo un niño en Manzanares que se subía a los pupitres para cantarles a sus compañeros, aunque a veces la música elegida, los "corridos prohibidos", le trajera problemas en la escuela. Hoy, enfrentarse a la realidad de que su hijo es un ídolo nacional significa encontrar su imagen en cada medio de comunicación, lo que hace que el proceso de "resignación" sea un camino de búsqueda de serenidad.



Actualmente, doña Luz ha optado por apoyarse en la terapia psicológica para gestionar sus sentimientos y recuperar las ganas de levantarse cada día. Mientras tanto, se refugia en la fe, organizando eucaristías y pidiéndole a su "ángel" que la siga guiando, demostrando que, para una madre, la muerte no es un límite, sino una transformación de la presencia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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