Fritz Lang en la Cinemateca de Bogotá: películas claves del expresionista y artífice del cine negro

El director de cine Fritz Lang (1890-1976) nacido en Austria, pero nacionalizado estadounidense, es uno de los directores más influyentes de la historia. El cineasta, principal artífice del cine negro y representante del expresionismo alemán, fue uno de los grandes innovadores del séptimo arte. Las películas de Lang podrán verse en la Cinemateca de Bogotá entre el 28 de julio y el 4 de agosto, gracias al Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y al Instituto Goethe.

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"Cuatro películas realizadas por el director alemán entre los años 1927 y 1933, un periodo prolífico en el que mejor se logran apreciar las ideas y el estilo que caracterizan parte de su filmografía: sus imágenes expresionistas, su interés por la psique de los criminales, su angustia por el futuro", se lee en un comunicado de la Cinemateca de Bogotá.



¿Quién era Fritz Lang?

La entidad de cultura de Bogotá recordó Friedrich Christian Anton Lang, conocido como Fritz Lang (Viena, 5 de diciembre de 1890 – Los Ángeles, 2 de agosto de 1976), fue una figura clave del expresionismo alemán. "Desarrolló su carrera en Alemania y Estados Unidos. Utilizó el cine como medio para reflexionar sobre la sociedad moderna y los peligros de la autoridad y la deshumanización", relataron.

"Durante su época alemana dirigió clásicos como Metrópolis (1927), M, el vampiro de Düsseldorf (1931), La mujer en la luna (1929) y El testamento del Dr. Mabuse (1933) por lo que, en sus inicios, contribuyó al movimiento expresionista alemán. Desde mediados de la década de los treinta, trabajó exiliado en Hollywood, donde, pese a que no fue el único género que trabajó, se convirtió en uno de los principales artífices del cine negro", agregaron.



La retrospectiva de Fritz Lang en la Cinemateca de Bogotá coincide con el aniversario 50 de su muerte, La muestra es una forma de recordar su legado y mantenerlo vigente. Las películas que hacen parte son:



"Metrópolis" (1927) : futuro, año 2026. En la megalópolis de Metrópolis la sociedad se divide en dos clases: los ricos que tienen el poder y los medios de producción, rodeados de lujos, espacios amplios y jardines; y los obreros, condenados a vivir en condiciones dramáticas recluidos en un gueto subterráneo, donde se encuentra el corazón industrial de la ciudad. Un día Freder, el hijo del todopoderoso Joh Fredersen, el hombre que controla la ciudad, descubre los duros aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María, una muchacha de origen humilde, venerada por las clases bajas y que predica los buenos sentimientos y el amor. Tras conocer esta realidad, Freder entonces advierte a su padre que los trabajadores podrían rebelarse.

: futuro, año 2026. En la megalópolis de Metrópolis la sociedad se divide en dos clases: los ricos que tienen el poder y los medios de producción, rodeados de lujos, espacios amplios y jardines; y los obreros, condenados a vivir en condiciones dramáticas recluidos en un gueto subterráneo, donde se encuentra el corazón industrial de la ciudad. Un día Freder, el hijo del todopoderoso Joh Fredersen, el hombre que controla la ciudad, descubre los duros aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María, una muchacha de origen humilde, venerada por las clases bajas y que predica los buenos sentimientos y el amor. Tras conocer esta realidad, Freder entonces advierte a su padre que los trabajadores podrían rebelarse. "La mujer de la luna" (1929) : 30 años atrás, el profesor Georg Manfeldt fue ridiculizado por sus colegas cuando aseguró que hay más oro en cualquier montaña de la Luna que en la Tierra. Pasadas esas tres décadas, Wolf Helius retoma la idea e intenta construir un cohete para ir a la Luna. Al proyecto se van uniendo más personas. Una empresa que controla el mercado del oro se compromete a financiarlo, pero tiene unas intenciones ocultas: poder controlar la oferta de oro en la Tierra.

: 30 años atrás, el profesor Georg Manfeldt fue ridiculizado por sus colegas cuando aseguró que hay más oro en cualquier montaña de la Luna que en la Tierra. Pasadas esas tres décadas, Wolf Helius retoma la idea e intenta construir un cohete para ir a la Luna. Al proyecto se van uniendo más personas. Una empresa que controla el mercado del oro se compromete a financiarlo, pero tiene unas intenciones ocultas: poder controlar la oferta de oro en la Tierra. "M, el vampiro de Düsseldorf" (1931) : un asesino de niñas tiene atemorizada a toda la ciudad de Berlín. La policía lo busca frenética y desesperadamente, deteniendo a cualquier persona mínimamente sospechosa. Por su parte, los jefes del hampa, furiosos por las redadas que están sufriendo por culpa del asesino, deciden buscarlo ellos mismos.

: un asesino de niñas tiene atemorizada a toda la ciudad de Berlín. La policía lo busca frenética y desesperadamente, deteniendo a cualquier persona mínimamente sospechosa. Por su parte, los jefes del hampa, furiosos por las redadas que están sufriendo por culpa del asesino, deciden buscarlo ellos mismos. "El testamento del Dr. Mabuse" (1933): al inspector Lohmann lo llama por teléfono un antiguo miembro del Departamento de Policía para denunciar un caso de falsificación. Sin embargo, antes de que pueda testificar y revelar los detalles del delito, se vuelve loco a causa de un atentado. Las investigaciones de Lohmann en seguida lo conducen hasta el doctor Mabuse, pero el famoso criminal hace años que está recluido en una clínica mental, cuyo director, el doctor Baum, es un eminente psiquiatra que se ha dejado fascinar por el genio de Mabuse y por su legado: una especie de testamento en el que describe el camino que hay que seguir para fundar el Imperio del Crimen.

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Programación retrospectiva de Fritz Lang en la Cinemateca de Bogotá

Fecha Hora Película Sala / Lugar Detalles Martes 28 de julio 7 p. m. Metrópolis Sala Capital Sesión de cinema performance con Ambivalencia & el4stik (Entrada libre) Miércoles 29 de julio 6:30 p. m. La mujer en la luna Sala 2 Jueves 30 de julio 5 p. m. El testamento del Dr. Mabuse Sala Capital Viernes 31 de julio 3:30 p. m. La mujer en la luna Sala Capital Sábado 1 de agosto 11 a. m. M, el vampiro de Düsseldorf Sala Capital Presentación y conferencia por Santiago Martínez Sábado 1 de agosto 7:30 p. m. El testamento del Dr. Mabuse Sala 3 Presentación por Santiago Martínez Domingo 2 de agosto 4 p. m. Metrópolis Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río Domingo 2 de agosto 6:30 p. m. Metrópolis Sala Capital Presentación por Santiago Martínez Martes 4 de agosto 5 p. m. Metrópolis Sala Capital Martes 4 de agosto 8 p. m. M, el vampiro de Düsseldorf Sala Capital