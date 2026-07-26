Así recordaron a Yeison Jiménez en su cumpleaños: conmovedor mensaje de su hija mayor

El cumpleaños número 35 de Yeison Jiménez se convirtió en una jornada cargada de emociones para sus seguidores, familiares y colegas, quienes aprovecharon la conmemoración para recordar el legado que dejó el artista de música popular tras su fallecimiento. La fecha estuvo marcada por un sentido homenaje liderado por la Banda del Aventurero durante un multitudinario evento en el Movistar Arena de Bogotá y por un conmovedor mensaje publicado por Camila Jiménez, su hija mayor.

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La celebración ocurrió en el marco de la primera edición del Día Nacional de la Música Popular, realizado el 25 de julio en la capital colombiana. Allí se reunieron varios de los artistas más reconocidos del género, entre ellos Luis Alberto Posada, Charrito Negro, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera y El Andariego, quienes compartieron escenario para rendir tributo a quien durante años fue una de las figuras más influyentes de la música popular en el país.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó justo a la medianoche, cuando comenzó oficialmente el 26 de julio, fecha en la que Yeison Jiménez habría celebrado un nuevo cumpleaños. En ese instante, los integrantes de la Banda del Aventurero aparecieron en el escenario con una torta mientras en las pantallas gigantes se proyectaban imágenes del cantante. El público, puesto de pie, acompañó el homenaje entonando el tradicional “Feliz cumpleaños”, en una escena que provocó aplausos, lágrimas y una ovación generalizada.



Los músicos que acompañaron durante años la carrera del intérprete de éxitos como 'Aventurero' y 'Con el corazón' también interpretaron algunas de sus canciones más recordadas. La respuesta de los asistentes dejó en evidencia que la figura del artista continúa profundamente presente entre sus seguidores, quienes corearon cada tema como una manera de mantener vivo su recuerdo. Tras el concierto, la agrupación compartió en sus redes sociales un mensaje dedicado al cantante. En la publicación recordaron no solo al artista que conquistó escenarios dentro y fuera del país, sino también al amigo y líder que marcó la vida de quienes trabajaron a su lado. La Banda del Aventurero destacó las enseñanzas que recibieron de Yeison Jiménez y agradeció el legado humano y profesional que dejó en cada integrante de su equipo.



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“Hoy no solo recordamos al artista que conquistó escenarios; recordamos al amigo, al soñador y al hombre que nos enseñó que los sueños no tienen límites”, expresaron los músicos en una publicación que rápidamente fue compartida por miles de fanáticos en diferentes plataformas digitales. Además, reiteraron su compromiso de continuar impulsando el proyecto musical que construyeron junto al cantante.

A la par del homenaje realizado en Bogotá, otra de las reacciones que más conmovió a los seguidores fue la de Camila Jiménez, la hija mayor del artista. Aunque no tenía un vínculo biológico con el cantante, Yeison la crió desde que era una niña y ella siempre lo reconoció públicamente como su padre. Por eso, la llegada de esta fecha tuvo un significado especial para la joven. A través de sus redes sociales, Camila publicó un mensaje en el que recordó el amor y los momentos compartidos con quien considera una de las personas más importantes de su vida. En sus palabras destacó que, aunque ya no está físicamente, continúa presente en los recuerdos y en el cariño de toda la familia. La publicación generó una ola de comentarios de apoyo por parte de seguidores y amigos cercanos del cantante.

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“Hoy el cielo está de fiesta porque es el cumpleaños de mi papá. Aunque ya no estés aquí con nosotros, te seguimos amando con todo el corazón y te extrañamos cada día”, escribió la joven, en una de las publicaciones más compartidas por los admiradores del intérprete. También aseguró que está convencida de que él continúa cuidando de su familia desde donde se encuentre.

ÁNGELA URREA PARRA

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