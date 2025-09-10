Festival Cordillera: rutas de TransMilenio y Sitp para llegar y salir del evento

Se acerca el Festival Cordillera y los asistentes empiezan a planear sus rutas de llegada al evento que se desarrollará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre. TransMilenio ha revelado las rutas troncales y zonales que ayudarán a las personas a llegar y salir del evento.

El Festival Cordillera recibirá a artistas como Fito Páez, Carlos Vives, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Rubén Blades, Belanova, Zoé, Paulo Londra, entre otros, en cinco escenarios diferentes distribuidos a lo largo del Parque Metropolitano Simón Bolívar.



Rutas para llegar y salir del Festival Cordillera

Las estaciones de TransMilenio más cercanas al Parque Simón Bolívar son Salitre El Greco - Vive Claro y CAN – British Council por la troncal de la Calle 26, a las que llegan rutas desde todas las otras troncales. Detallaron que, además, también se puede llegar en alguna de las rutas TransMiZonal.



Av. 68

442: Villa Gladys → Mirandela

576: Bosa Santa Fé → Engativá

634: Bosa San José → Calle 153

661: Terminal Norte → Península

C101: Providencia → El Palmar

C123: La Magdalena → Centro Andino

T62: Metrovivienda → Casablanca

P500: Aeropuerto → Centro Andino

Z4B: Terminal Salitre → Est. Terminal

F410 - A410: Tierra Buena → Chicó Norte

H610 - A610: Paraíso → Chicó Norte

H611 - A611: Santo Domingo → Est. Calle 100

H705 - C705: Alfonso López → Suba Calle 100

K305 - A305: El Recodo → Est. Calle 100

K306 - A306: Zona Franca → Centro Andino

L800 - D800: Gaviotas → Villa Gladys

K306: Zona Franca → Centro Andino

Calle 53

367: San Bernardino → Porciúncula

K303: Fontibón Recodo → Unicentro

B303: Fontibón Recodo → Unicentro

G503: San Bernardino → Est. Calle 100

A503: San Bernardino → Est. Calle 100

G518: Potreritos → Chapinero

A518: Potreritos → Chapinero

Carrera 60

D213: Villa Teresita → Galerías

A213: Villa Teresita → Galerías

C131: Bilbao → Diana Turbay

H131: Bilbao → Diana Turbay

Calle 63

142: Teusaquillo → Engativá

D216: La Florida → Villa Mayor

H216: La Florida → Villa Mayor

Por otro lado, a la salida del Parque Metropolitano Simón Bolívar, cada noche del Festival Cordillera, los asistentes podrán tomar tres rutas de TransMiZonal que abarcarán buena parte de la ciudad, llegando a las siguientes zonas en su recorrido: UNICENTRO, SEPTIMAZO y AV. 1 DE MAYO y con las que se espera facilitar la movilidad de quienes salen a altas horas de la noche o madrugada del evento.

Cada una de esas rutas iniciará su recorrido desde la Calle 53 con Carrera 66A, ubicado al costado sur del Simón Bolívar. "Nos unimos una vez más a la fiesta de los sonidos latinoamericanos en el Festival Cordillera. Contaremos con tres rutas especiales de #TransMiZonal para facilitar tu regreso a casa”, se lee en la publicación.



Estas son las rutas disponibles a la salida del Festival Cordillera

Unicentro:



AC 53 – KR 66A

C.C. Metrópolis

Cafam Floresta

C.C. Iserra 100

Olímpica Calle 100

AK 15 – CL 101

C.C. Unicentro

C.C. Bulevar Niza

AV. Suba – CL 106

Septimazo:



AC 53 – KR 66 A

AC 53 – KR 37

Concejo de Bogotá

Planetario de Bogotá

C.C. San Martín

Universidad Javeriana

Universidad de la Salle

AK 7 – CL 72 Bis

AK 7 – CL 81

CL 94 – KR 14

Av. 1 de Mayo:



AC 53 – KR 66A

C.C. Gran Estación

C.C. Salitre Plaza

Tres Elegantes

C.C. Multiplaza Bavaria

AV. 1 de mayo

Mapa oficial del Festival Cordillera 2025

Para la cuarta edición del festival, se amplió el mapa dentro del Simón Bolívar, garantizando mejores experiencias para los asistentes que no solo disfrutarán de la música, sino también de los emprendimientos, la comida y los espacios de descanso.



Mapa del festival Cordillera Foto: Páramo Presenta

