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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Festival Estéreo Picnic 2027: Travis Scott, Charli XCX y David Guetta

Festival Estéreo Picnic 2027: Travis Scott, Charli XCX y David Guetta

Páramo Presenta reveló el cartel de artistas de la próxima edición del FEP, que se llevará a cabo en Bogotá.

Por: María Paula González
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Estéreo Picnic
Foto: Estéreo Picnic

Este jueves 8 de octubre el Festival Estéreo Picnic reveló su cartel de artistas para el próximo año El evento de música en vivo se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Este es el listado de artistas del Festival Estéreo Picnic 2027

Páramo Presenta confirmó como artistas headliners de la próxima edición del FEP a:

  • TRAVIS SCOTT
  • CHARLI XCX
  • DAVID GUETTA
  • ARCÁNGEL
  • AVENGED SEVENFOLD
  • THE NEIGHBOURHOOD
  • RAWAYANA
  • THE PRODIGY
  • MILO J
  • SOMBR

También emociona a los seguidores del festival los nombres de:

  • FONTAINES D.C.
  • AMELIE LENS
  • MARLON HOFFSTADT
  • KHRUANGBIN
  • THE WAR ON DRUGS
  • MALCOLM TODD

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A este cartel se suman también estos artistas: RAYE, Cage The Elephant, Lola Young, Kasabian, Four Tet, TOMORA, Slayyyter, Angine de Poitrine, Nina Kraviz, Leon Bridges, BICEP, The Avalanches, ADÉLA, El Mató a un Policía Motorizado, Sammy Virji, Mitú, Tiga, Topboy, Boys Noize, Lola Indigo, Boy Harsher, La Ramona, Depresión Sonora, Snow Strippers, Nicola Cruz (DJ Set), Chuwi, Verraco & Lechuga Zafiro (Presentan Hyperverbena), Midnight Generation, Amaia, Die Spitz, Violet Grohl, Ninajirachi, Winona Riders, Young Cister, Mind Enterprises, Austin TV, Emyl Rusev, ANNĒ, Vic Deal, Astro, Estamos Perdidos, Annasofia, lila sky, Nohaaddana, Gotshell, Zuco OMG, Siete Catorce, Ela Conem, Amanda Mussi, Keke Minowa, NO2O (2AT x Nixss), Pepo, Encarta 98, Lady Arias, Conjunto Media Luna, Entrañas, Jack Vargas, DeGlorian, b444dlove, Selva Volcán, María Manuela y Luz No Estrella.

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El anuncio, como es costumbre, se unió a los de los Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil, festivales internacionales con los que comparte algunos de sus artistas. En esta ocasión, el FEP no tendrá a The Killers, una agrupación que sí estará en los otros eventos, pero el festival en Bogotá será el único que contará con el show de Avenged Sevenfold.

Precios para el Festival Estéreo Picnic 2027

Localidad
Etapa
Precio
Servicio
Precio Full
General Combo 3 Días
Etapa 1
$1.080.000
$219.000
$1.299.000
Etapa 2
$1.205.000
$244.000
$1.499.000
Etapa 3
$1.371.000
$278.000
$1.649.000
Etapa 4
$1.413.000
$286.000
$1.699.000
General + Combo 3 Días
Etapa 1
$1.363.000
$276.000
$1.639.000
Etapa 2
$1.571.000
$318.000
$1.889.000
VIP Combo 3 Días
Etapa 1
$2.902.000
$587.000
$3.489.000
Etapa 2
$3.201.000
$648.000
$3.849.000
Zona de Menores* Combo 3 Días
Etapa 1
$905.000
$184.000
$1.089.000
Etapa 2
$1.005.000
$204.000
$1.209.000

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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