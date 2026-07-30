Festival Mueve tus Sentidos en Bogotá: Dónde es, boletas y talleres gratuitos

La escena artística e independiente de Bogotá está lista para vestirse de gala. Desde el próximo 25 de julio y hasta el 29 de agosto de 2026, la capital del país acogerá la décima cuarta edición del Festival Mueve tus Sentidos (MTS), una plataforma cultural que desde el año 2013 se ha consolidado como un referente primordial en la promoción, investigación y circulación del arte dancístico en Colombia y América Latina.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Bajo el concepto central 'Somos creatividad que inspira', esta versión busca redefinir la manera en que los ciudadanos entienden la creación. Según la organización, la creatividad no radica únicamente en los escenarios profesionales, sino que habita en la vida cotidiana de las ciudades, en la corporalidad de sus habitantes y en la capacidad colectiva de transformar realidades.



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el festival?

El festival extenderá sus actividades por más de 23 días, combinando presentaciones en vivo, espacios de formación académica y vitrinas de emprendimiento cultural:



Fechas del evento: Del 25 de julio al 29 de agosto de 2026 (con su franja central de funciones escénicas del 5 al 29 de agosto).

Del (con su franja central de funciones escénicas del 5 al 29 de agosto). Escenario Principal: El Teatro Centro García Márquez "El Original" albergará las principales funciones dobles y muestras en vivo.

El albergará las principales funciones dobles y muestras en vivo. Talleres y laboratorios: Espacios como Villa Adelaida (Carrera 7 # 70-40) acogerán actividades teóricas y experimentales, entre ellas el Laboratorio Audiovisual.

El evento es rganizado por la compañía Kalamo Danza Contemporánea y concebido por los gestores Edgar Laiseca y Juan Culman. Desde su fundación, el festival ha convocado a más de 50.000 espectadores, beneficiando directamente a más de 3.800 agentes del sector e impulsando miles de productos artísticos. Esta trayectoria reafirma el poder transformador del arte independiente para dinamizar la oferta cultural capitalina.

Para esta edición número 14, las cifras demuestran un crecimiento representativo con 528 artistas en escena; 41 agrupaciones locales, nacionales e internacionales; 41 propuestas escénicas y audiovisuales; y 22 obras de estreno que se podrán disfrutar a lo largo de todo el desarrollo del festival.



Programación del Festival Mueve tus Sentidos en Bogotá

La propuesta conceptual del festival para este 2026 se dividirá en cuatro ejes estratégicos que abarcan desde el espectáculo en sala hasta el fortalecimiento empresarial del arte:



Componente Artístico: Presentación de obras de danza contemporánea, folclórica, urbana e interdisciplinar con funciones dobles en sala.

Presentación de obras de danza contemporánea, folclórica, urbana e interdisciplinar con funciones dobles en sala. Componente de Investigación y Creación: Destaca la Residencia de Creación Intensiva (RCI) y el Segundo Laboratorio de Creación Audiovisual con Celular , dirigido por el realizador y bailarín David Aldana los días 25 y 26 de julio. De este laboratorio resultará una videodanza colectiva que circulará a nivel nacional e internacional.

Destaca la y el , dirigido por el realizador y bailarín los días 25 y 26 de julio. De este laboratorio resultará una videodanza colectiva que circulará a nivel nacional e internacional. Componente Académico: Clases magistrales, conversatorios y talleres pedagógicos dictados por maestros invitados para propiciar el intercambio de saberes.

Clases magistrales, conversatorios y talleres pedagógicos dictados por maestros invitados para propiciar el intercambio de saberes. Componente de Valor y Crecimiento (Comercialización): Lanzamiento de la cuarta edición digital de la Revista Escenika, sumado a ferias virtuales como Perri Pille y exhibiciones de emprendimientos culturales.

Precios y cómo participar

Actividades Académicas y Laboratorios: El Segundo Laboratorio de Creación Audiovisual con Celular y diversas charlas académicas son de participación gratuita previa inscripción (plazo máximo de registro hasta el 24 de julio de 2026 a través de las redes oficiales del festival).

El Segundo Laboratorio de Creación Audiovisual con Celular y diversas charlas académicas son de previa inscripción (plazo máximo de registro hasta el 24 de julio de 2026 a través de las redes oficiales del festival). Boletería para Funciones: Las entradas para la temporada de obras en el Teatro Centro García Márquez estarán disponibles en las taquillas del teatro y canales digitales del evento, con precios accesibles pensados para democratizar el acceso a la cultura en Bogotá.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.