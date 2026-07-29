Hermano de Yeison Jiménez visitó tumba del artista en su cumpleaños: así la encontró

El pasado 26 de julio el cantante Yeison Jiménez habría celebrado sus 35 años de vida rodeado de sus seres queridos; sin embargo, durante esta fecha su círculo cercano lo recordó con cariño, luego de que un accidente aéreo trágico ocurrido el pasado 10 de enero le arrebató la vida al artista de Manzanares.

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El cumpleaños de Jiménez, aunque en esta ocasión fue doloroso por ser el primero que pasan sin él, sigue siendo un día especial para todos sus conocidos y fanáticos, quienes encontraron diferentes maneras de recordarlo con alegría. Uno de ellos fue Alejandro Jiménez, hermano del artista, quien mostró en sus redes sociales que para recordar a su hermano decidió ir a visitar su tumba en ese día.



¿Cómo se ve la tumba de Yeison Jiménez y dónde está?

A través de su cuenta de Instagram, el hermano de Yeison Jiménez compartió imágenes que mostraron a los seguidores del cantante cómo luce el lugar en el que reposan los restos mortales del cantante, los cuales se encuentran en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá.

En medio de las fotos y videos compartidos por Alejandro, en los que se ve que no fue el único familiar en hacer presencia en el cementerio para conmemorar la vida del cantante, sorprendió a los seguidores un nuevo detalle que se agregó a la tumba de Jiménez. Se trata de un busto dorado de Yeison que desde ahora reposará sobre su lápida, rindiendo homenaje y convirtiéndose en un punto de encuentro para sus seguidores.



"Mi amor por ti no se define en este lugar ni mucho menos aquí va quedar, eras y seguirás siendo el mejor, de la gente y para la gente te amo hermanito y es tan grande mi amor por ti que no existe una palabra para poderlo describir, o al menos poderse decir un poco de lo mucho que siento por ti en mi corazón. Yeison Jiménez por siempre y para siempre, el más grande de todos esta vuelta", escribió el hermano del cantante en la publicación.



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En los comentarios de las publicaciones, los seguidores de Yeison Jiménez celebraron el detalle de la familia del cantante que se ubicó en el cementerio y que hará de este sitio algo mucho más especial para ir a visitarlo. "Nos dolerá toda la vida la ausencia de Yeison Jiménez y se nota el amor de su familia el honrarlo con un lugar tan divino"; "El mejor por siempre"; "Él era todo lo que estaba bien, en la vida"; "Muy buen homenaje", se lee en algunos de los comentarios.

Otro importante detalle que destaca en la tumba del intérprete de 'Mala de profesión' es que en la lápida se lee no solo su nombre completo, sino que este fue acompañado con la consigna musical que Yeison le puso a su trabajo: 'Con el corazón'. La estatua destaca por tener no solo las características físicas del cantante, sino también accesorios que lo acompañaban siempre como un sombrero, un par de gafas y una de sus cadenas.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co