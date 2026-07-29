¿Reconciliación? Nueva foto de Shakira y Antonio de la Rúa juntos causa revuelo

Los fans de Shakira están bastante sorprendidos con una de las recientes fotos que se conoció de la barranquillera. Recientemente las imágenes que se publican en medios y redes sociales de la cantante son de sus conciertos con la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' o de su presentación en la final de la Copa Mundial de la FIFA; sin embargo, en esta oportunidad lo que se publicó es una foto en la que está acompañada de una de sus exparejas.

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Se trata de una imagen en la que se registró el reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa, el empresario argentino con el que la barranquillera sostuvo una relación amorosa bastante mediática hace ya más de 16 años. La imagen se conoce luego de que, después de la separación de la cantante de Gerard Piqué, crecieran rumores de una posible reconciliación con su expareja.



La foto de Shakira y Antonio de la Rúa

En esta ocasión la foto no fue tomada desde lejos por un paparazzi o filtrada por un portal de prensa rosa; sino que fue publicada en redes sociales por una de las personas que acompañó a Shakira y De la Rúa en el encuentro. Oficialmente la publicó en su perfil de Instagram el empresario y desarrollador turístico George Nader, quien presumió con orgullo un recuerdo de la reunión que tuvo con la artista colombiana.

Nader posteó la imagen en la que se le ve en lo que parece ser un restaurante, abrazado a la colombiana. Sin embargo, no están solos, junto a ellos posan Tonino Mebarak, hermano de Shakira, y el empresario Antonio de la Rúa, quien tiene la mano de la cantante apoyada en su hombro. "Solo n Michess!!", escribió Nader en la descripción de la publicación que en cuestión de horas se hizo viral en las redes sociales.



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Aunque los detalles de la reunión son desconocidos, la descripción de Nader indicaría que fue en Miches, un municipio de República Dominicana. Pero más allá de qué se trató el encuentro, lo seguidores de Shakira están interesados en conocer detalles de la relación que sostienen ahora la colombiana y el argentino.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la expareja es relacionada en los últimos años. Luego de que se confirmara la separación de Shakira y Piqué se han visto diferentes acercamientos entre la colombiana y el argentino que han emocionado a sus seguidores. Una de las primeras veces ocurrió en 2024, cuando la prensa internacional aseguró que Shakira y Antonio de la Rúa se reunieron en el exclusivo restaurante Lido Bayside, ubicado en Standard Spa en Miami.

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Después de esto también llamó la atención una foto que la misma cantante publicó en el estudio de grabación, trabajando en nueva música, y en la que en el reflejo del vidrio se ve a un hombre que parece ser su ex argentino. Desde entonces, la prensa internacional ha dado nuevos detalles indicando que Antonio de la Rúa está más presente en la vida de Shakira de lo que se cree y que incluso han viajado juntos a otros países.

Sin embargo, algunos de los reportes han descartado que la reconexión entre la artista y el empresario no parece estar relacionada con temas románticos, sino laborales. La revista Hola! informó en 2025 que Antonio de la Rúa es parte del equipo de business managament de Shakira y que ha trabajado arduamente con la colombiana para la preparación de su gira de conciertos. De hecho, se dice que esto fue lo que discutieron en esa famosa cena en Miami, en la que definieron que el abogado argentino regresara a trabajar con la colombiana.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co