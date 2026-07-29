Maroon 5 en Bogotá: las canciones de la banda que traspasaron generaciones

El panorama musical de Colombia se prepara para uno de los conciertos más significativos del 2026, el regreso de Maroon 5. Tras una espera que se ha prolongado por una década, la banda liderada por Adam Levine finalmente saldará su deuda con el público colombiano en una noche que promete ser un recorrido por más de veinte años de éxitos que, además de ritmo, estará lleno de emociones.

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Para entender la relevancia de Maroon 5, es necesario revisar las canciones que los han mantenido vigentes desde su debut en 2002 con 'Songs About Jane' y que hacen que miles de fans colombianos los esperen con gran anhelo luego de más de 10 años.



Seis himnos de Maroon 5 que marcaron una trayectoria legendaria

La historia de un artista sin duda la narra su música, a través de la cual se pueden entender la época y los momentos que atravesaba. Estas seis canciones son el vistazo a la trayectoria de Maroon 5 y algunas de las más esperadas por sus fans en Colombia:



'This Love': Este sencillo fue el motor que impulsó su éxito mundial. Inspirada en el dolor de una ruptura amorosa de Adam Levine, la canción le valió a la banda un Grammy a Mejor Interpretación Pop en 2006, consolidándose como un himno de los años 2000. 'She Will Be Loved': Más de dos décadas después, esta balada sigue siendo una de las más recordadas del pop global. Alcanzó el Top 10 en mercados masivos como EE. UU. y el Reino Unido, y hoy sigue siendo una de las favoritas indiscutibles en sus conciertos. 'Moves Like Jagger': Con la colaboración de Christina Aguilera, la banda demostró su capacidad de reinvención al incorporar elementos de funk y electrónica. Fue uno de los sencillos más vendidos de su década y alcanzó el número uno en más de diez países. 'Sugar': Más allá de su ritmo contagioso, esta canción se convirtió en un fenómeno viral gracias a su video musical, donde la banda sorprendía a parejas en sus bodas en Los Ángeles. Actualmente, el video cuenta con más de 4.000 millones de reproducciones en YouTube. 'Girls Like You': En colaboración con Cardi B, este tema dominó el Billboard Hot 100 durante semanas. Su video, protagonizado por mujeres influyentes como Gal Gadot y Jennifer López, reforzó su estatus como un éxito masivo contemporáneo. 'Memories': Con un tono más introspectivo y nostálgico, esta canción llegó para honrar la memoria de quienes ya no están. Se ha convertido en un pilar emocional de sus presentaciones recientes, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Maroon 5 en Colombia?

Maroon 5 se presentará en la capital colombiana el próximo 27 de agosto de 2026. El escenario elegido para este acontecimiento es el Coliseo MedPlus, un recinto de vanguardia que recibirá a miles de fanáticos ansiosos por escuchar los himnos que han definido el pop del siglo XXI.

Este regreso es especialmente significativo dado que la última vez que la agrupación estuvo en el país fue en marzo de 2016, cuando se presentaron ante más de 15.000 personas en el Parque Salitre Mágico. Aunque intentaron volver en 2020, las restricciones derivadas de la pandemia del covid-19 obligaron a cancelar y reprogramar sus fechas anteriores, haciendo de esta nueva cita un momento de catarsis para sus seguidores.



De hecho, en esta ocasión los fans nuevamente enfrentaron un cambio en la fecha que ha causado que el día el concierto sea cada vez más esperado por quienes tienen sus entradas. Originalmente, el concierto estaba programado para el 25 de abril de 2026; sin embargo, la organización y la banda anunciaron un cambio para el 27 de agosto. En esta ocasión, por fortuna, el motivo fue la expansión de su gira mundial.



La agrupación decidió añadir nuevas fechas en Latinoamérica, incluyendo presentaciones en Quito (29 de agosto), Lima (31 de agosto) y Buenos Aires (3 de septiembre). Para facilitar el traslado de los artistas y la logística de toda la producción, se optó por mover el show de Bogotá para que coincidiera con este nuevo bloque de conciertos en la región. Este ajuste asegura que el espectáculo que llegue a Colombia sea parte de una maquinaria aceitada y lista para entregar su mejor versión en el marco de su tour promocional del nuevo álbum 'Love is Like'.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co