Todo lo que debe saber antes de ver 'Spider-Man: Brand New Day': ¿tiene escena postcréditos?

Uno de los momentos más esperados por los fanáticos de Marvel y todo el MCU llegó finalmente, luego de una espera de casi cinco años. Tras el épico cierre de la trilogía anterior, la nueva entrega del querido Peter Parker, ‘Spider-Man: Un nuevo día’ (Brand New Day), llega finalmente a las salas de cine, marcando una continuación y el inicio de una era completamente distinta para el personaje interpretado por Tom Holland.

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Aunque la mayoría de los fans no se pierden detalles del MCU y están completamente enterados de lo que pasa dentro del mismo, todavía hay muchas personas que requieren una guía para entender el punto de la historia en el que entra esta historia y, por ende, las películas y series de Marvel que hay que ver antes de este estreno.



Estreno nueva película de Spider-Man

La película tiene un despliegue global escalonado con estrenos oficiales en España y varios países de Latinoamérica, incluyendo México, Argentina, Chile y Perú, este miércoles 29 de julio de 2026. En el caso de Colombia, aunque la distribución general inicia el 30 de julio, se celebra el 'Día de Spider-Man' este 29 de julio con una premiere especial para fans.



¿Qué debe saber antes de ver la película?

Para conectarse de entrada con ‘Spider-Man: Un nuevo día', lo fanáticos deben tener en cuenta que han transcurrido cuatro años desde los eventos de 'Spider-Man: No Way Home', película en la que, para salvar el multiverso, el Doctor Strange lanzó un hechizo que borró la existencia de Peter Parker de la memoria colectiva de todo el universo.

Así las cosas, la nueva cinta llega a las salas de cine presentando a los fanáticos que Peter vive una realidad radicalmente distinta al quedar completamente solo; pues perdió el apoyo de Tony Stark y de su tía May, ambos fallecidos, y a su vez sus amigos MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon), no tienen idea de quién es él. Para proteger a sus seres queridos, el protagonista ha decidido mantenerse alejado de ellos y dejarlos seguir con sus vidas de manera independiente.



Su identidad secreta, Spider-Man, ahora actúa como un héroe de barrio en Nueva York, utilizando un traje clásico fabricado por él mismo, inspirado en los estilos de Tobey Maguire y Andrew Garfield.



¿Qué películas ver antes para entenderlo todo?

Para comprender la evolución de este Peter Parker, se recomienda revisar su trayectoria completa en el MCU en el siguiente orden:



Captain America: Civil War: Su debut y reclutamiento por Tony Stark. Spider-Man: Homecoming: Su primera aventura individual. Avengers: Infinity War y Endgame: Su participación en la batalla contra Thanos. Spider-Man: Far From Home: El inicio de sus problemas con la identidad secreta. Spider-Man: No Way Home: Imprescindible, ya que explica el hechizo de olvido que define el punto de partida de la nueva cinta. Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Útil para entender las consecuencias de manipular el multiverso.

Por otro lado, para los amantes del MCU, deben saber que ‘Spider-Man: Un nuevo día' se sitúa apenas cuatro meses antes de ‘Vengadores: Doomsday’, lo que la convierte en una pieza clave para la reconstrucción del multiverso tras la saga de las Gemas del Infinito.



¿'Spider-Man: Un nuevo día' tiene escena postcréditos?

Sí, la tradición de Marvel continúa. La escena postcréditos es vital para el futuro del personaje. (Alerta de spoiler). En ella, se observa a Ned Leeds manipulando un rastreador diseñado para localizar a su amigo. Sin embargo, el dispositivo falla, sugiriendo que Spider-Man podría no estar ya en la Tierra o incluso en este universo. La pantalla cierra con la promesa de que el personaje volverá, dejando la duda de si lo veremos de nuevo en 'Secret Wars' o en otra entrega en solitario, pero definitivamente, esta vez estará "muy lejos de casa"



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co