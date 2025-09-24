Desafío Siglo XXI: Omega le ofreció dinero a Tina para que no les llevara el chaleco

En el Desafío Siglo XXI se presentó una situación poco común e inesperada que dejó sorprendido a más de uno. El equipo Alpha logró su primera victoria del ciclo y tomó decisiones que no le gustaron a sus competidores con respecto al chaleco de sentencia y al castigo, provocando ofertas millonarias para hacerlos cambiar de opinión.



¿Qué fue lo que pasó?

Alpha, Gamma y Omega se enfrentaron a una prueba de relevos en el Box Azul. Cada integrante del equipo debía atravesar los obstáculos y traer al inicio de la pista dos piezas de un rompecabezas con el logo de cada grupo. Al final, con todas las fichas reunidas al inicio de la prueba, el último integrante del equipo que llevaba a cabo la pista no solo debía llevar dos piezas y armar el rompecabezas, también debía utilizar balones para desarmarlo.

Desde una base, el último integrante de cada equipo debía lanzar balones hacia el rompecabezas para hacer caer todas las fichas, las cuales no caían fácilmente porque eran pesadas. Omega tenía una gran ventaja, por lo que Juan fue el primero en llegar, armar el rompecabezas y empezar a lanzar los balones. Sin embargo, en ese punto lo alcanzaron Eleazar, de Alpha, y Potro, de Gamma.

Potro tardó más que Eleazar en armar el rompecabezas, lo que llevó al equipo naranja a quedar de último. A pesar de que Juan ya había logrado tumbar algunas de sus fichas, el integrante de Alpha -un experto en rugby- con pocos lanzamientos logró dejar solo una ficha en el tablero. Al final, Eleazar le dio a Alpha su primera victoria en este ciclo.



¿Qué decisión tomó el equipo Alpha?

Tras ganar la prueba, en Alpha se tomó una decisión equitativa sobre a quién enviar el chaleco y a quién el castigo, decidiendo que Omega se llevaba el primero y Gamma el segundo. Tina fue la encargada de llevar ambas cosas a los otros equipos. Primero llegó a Omega, donde los participantes estaban contando el dinero que se habían ganado por ser el mejor equipo del ciclo.



Katiuska le dijo a Tina al saber que el chaleco iba para un hombre de su equipo que le tenía una oferta. "Cuatro millones para que te lleves el chaleco para Gamma. En serio, dinos que sí, tu equipo no te va a decir que no. Tú puedes decir que crees que fue una misión del elegido y que lo cambiaste".

Tina les dijo que les parecía muy poco el dinero y logró que la oferta aumentara a 10 millones para que no dejara el chaleco en Omega. Sin embargo, la integrante de Alpha se mantuvo firme, incluso cuando Katiuska agregó en su propuesta que Zambrano, de Gamma, ya le había declarado la guerra a ellos, por lo que no cambiaba nada el hecho de no llevarles el chaleco.

Al final, Tina no aceptó la propuesta y Juan se colocó el chaleco de sentencia. Luego la participante se fue a Playa Baja para llevarle el castigo de 'Noche de gym' a Gamma, donde tampoco fue bien recibida. En el equipo naranja se molestaron por haber recibido un tercer castigo seguido y le reclamaron a la integrante de Alpha, quien les recordó que todo era un juego y que no se tomaran nada personal.

