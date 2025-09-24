En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Desafío Siglo XXI: Omega le ofreció dinero a Tina para que no les llevara el chaleco

Desafío Siglo XXI: Omega le ofreció dinero a Tina para que no les llevara el chaleco

"Muchos cobardes", expresaron en la casa Alpha cuando su compañera les contó la millonaria cifra que le ofrecieron por salvarse del chaleco.

Por: María Paula González
Actualizado: 24 de sept, 2025
