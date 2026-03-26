Habla hijo de Patricia Teherán tras ser reconocido legalmente como heredero de la cantante

Luego de una larga batalla legal, el hijo de Patricia Teherán finalmente logró ser reconocido como heredero legítimo de la cantante de vallenato. Álex Teherán es el único hijo que tuvo la artista, poco antes de fallecer en un fatal accidente de tránsito, pero a lo largo de sus 31 años de vida el hombre no había sido reconocido legalmente ni recibido ningún dinero parte del legado y las regalías que por derecho de nacimiento le corresponder por ser hijo de la "Diosa del Vallenato".

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La historia de Álex es, en sus propias palabras, "parecida a una película". Cuando Patricia Teherán falleció en aquel trágico accidente de tránsito en 1995 entre Barranquilla y Cartagena, Álex apenas tenía cuatro meses de nacido y luego su padre también murió cuando él tenía 3 años. Sus abuelos maternos asumieron su crianza en Cartagena y tomaron una decisión administrativa que desencadenó este problema.

Álex Teherán, en diálogo con Noticias Caracol en vivo, explicó que "como mi mamá me dejó muy pequeño a mí me registraron mis abuelos entonces yo legalmente estaba como si fuera hermano de mi mamá". Este registro civil lo posicionaba ante la ley no como descendiente directo, sino como un hermano más de la cantante, lo que bloqueaba cualquier intento de reclamación sucesoral.



Después de más de 30 años, el hombre no había reclamado ningún peso. "Mis abuelos nunca estuvieron pendientes de eso, ellos dijeron que iban a esperar a que yo creciera y que yo sea la persona encargada como tal de reclamar dichas regalías", recordó.



¿Qué hará ahora Álex Teherán tras ser reconocido legalmente como hijo de la cantante?

El triunfo para el hijo de Patricia Teherán llegó gracias a la intervención de la abogada Wendy Herrera. Álex destaca la celeridad con la que se resolvió el caso recientemente: "Lo más que hemos avanzado hasta el momento ha sido ese proceso de filiación que es el que consta como tal que mi mamá es Patricia Teherán".



Ahora que un documento legal confirma que es el hijo de la cantante, Álex tiene potestad sobre "todo lo que sea relacionado con mi mamá... regalías, las reproducciones en YouTube, todas las plataformas digitales donde suenen sus canciones". No obstante, el camino financiero no será sencillo, ya que existe la posibilidad de que muchos de esos cobros hayan prescrito debido al tiempo transcurrido, un detalle que su equipo legal está evaluando minuciosamente.

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Actualmente, Álex reside en Miami, donde continúa grabando material para honrar la memoria de Patricia, incluyendo un DVD homenaje que ya circula en plataformas digitales, según reveló en la entrevista. Ahora recuerda a su madre y especialmente el trabajo el trabajo al que él también decidió dedicarse. "Muchas veces nosotros los cantantes elegimos hacer muchas fechas un mismo día y eso trae prisa... aumenta la velocidad en el carro que es donde se produce ese tipo de accidentes", expresó enviando un mensaje de seguridad para todos sus colegas.

Wendy Herrera, abogada de Álex Teherán, señaló que el primer gran avance fue realizar la corrección del registro civil, lo que le garantiza a él la recuperación de sus derechos económicos. Con esta modificación ya en firme, el caso entrará en una fase decisiva que podría permitirle reclamar las regalías acumuladas durante más de 30 años, un monto que nunca ha sido distribuido por falta de un heredero acreditado.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL