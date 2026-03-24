Hijo de Patricia Teherán es reconocido legalmente: ¿ya podrá recibir regalías de sus canciones?

Treinta y un años después de la trágica muerte de la cantante Patricia Teherán, conocida como la Diosa del Vallenato, una de las voces más influyentes y queridas del género, su hijo Alex Castillo Teherán finalmente obtuvo lo que por décadas le fue negado: el reconocimiento legal que lo acredita como su descendiente. Esta decisión histórica no solo restituye su identidad, sino que abre la puerta para que pueda reclamar las regalías acumuladas durante años por la exitosa obra musical de su madre.

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La situación de Alex era, hasta ahora, un claro ejemplo de cómo un error en el registro civil puede transformar la vida entera de una persona. Durante más de tres décadas, y pese a que toda Colombia sabía que era el hijo de Patricia Teherán, en los documentos oficiales aparecía como su hermano, debido a un registro hecho por sus abuelos maternos tras la muerte de la artista.



Patricia Tejerán murió cuando su hijo tenía apenas 4 meses

Patricia Teherán falleció el 19 de enero de 1995, en un accidente de tránsito en la vía entre Barranquilla y Cartagena, cuando su hijo tenía apenas cuatro meses de nacido. En ese momento, el registro civil no se realizaba de manera inmediata como ocurre hoy, y ante la imposibilidad de que la madre lo inscribiera y con la muerte posterior del padre del niño, Rodrigo Castillo, el trámite recayó en los abuelos. Pero el registro quedó mal formulado: Alex terminó figurando legalmente como hermano de Patricia y no como su hijo.



Durante años, Alex cargó en silencio con esta inconsistencia, que le impedía acceder a derechos económicos y patrimoniales derivados de la música de su mamá, cuyos éxitos —Tarde lo conocí, Amor de papel, Me dejaste sin nada— continúan sonando en emisoras, plataformas digitales y fiestas en todo el país.



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Un reconocimiento que llega después de 30 años

El proceso legal para corregir su identidad avanzó recientemente y dio un giro definitivo cuando la abogada Wendy Herrera confirmó que Alex Castillo Teherán fue reconocido legalmente como hijo de Patricia Teherán, corrigiendo el error histórico que lo afectó durante toda su vida. Con este ajuste, Alex ya figura oficialmente con el apellido de su padre, Rodrigo Castillo, lo que resuelve el vacío jurídico que lo había dejado por décadas sin acceso a las regalías de la obra musical de la cantante.

La corrección del registro civil marca el primer paso hacia la recuperación de sus derechos económicos. Según la abogada, con esta modificación ya en firme, el caso entrará en una fase decisiva que podría permitirle reclamar las regalías acumuladas durante más de 30 años, un monto que nunca ha sido distribuido por falta de un heredero acreditado.

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