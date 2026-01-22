Harry Styles confirmó gira mundial en 2026 para estas ciudades: hay cuatro fechas en Latinoamérica

Harry Styles anunció oficialmente su regreso a las giras internacionales con una ambiciosa serie de conciertos programados para 2026. El artista británico realizará una gira mundial que incluirá residencias prolongadas en siete ciudades clave, entre ellas Londres, Nueva York, Ámsterdam y Ciudad de México. El tour comenzará en mayo en Europa y se extenderá hasta diciembre, cuando cerrará en Australia.

La gira servirá como acompañamiento del lanzamiento de su próximo álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, cuyo estreno está previsto para el 6 de marzo. Se trata del cuarto trabajo en solitario del cantante y el primero desde Harry’s House (2022), disco que le otorgó reconocimiento crítico y comercial, además de un premio Grammy.

A lo largo del recorrido, el artista contará con invitados y actos de apertura que variarán según la ciudad. Entre los nombres confirmados se encuentran Robyn, Shania Twain, Jamie xx, Fousheé, Skye Newman, FCUKERS y Jorja Smith, quienes acompañarán algunas de las fechas del tour.



Harry Styles anunció las ciudades confirmadas para su gira mundial 2026

El primer concierto del tour tendrá lugar el 16 de mayo en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, ciudad donde Styles ofrecerá seis presentaciones consecutivas. Posteriormente, se trasladará a Londres para una serie de seis conciertos en el estadio de Wembley, entre el 12 y el 23 de junio. Estas fechas marcan uno de los bloques más extensos del tour en Europa y consolidan al Reino Unido como uno de los ejes principales de la gira.



Durante julio, el cantante llegará a América Latina con dos conciertos en São Paulo, Brasil, los días 17 y 18 de ese mes, seguidos por dos presentaciones en Ciudad de México, el 31 de julio y el 1 de agosto. Ambos destinos ya habían sido parte de giras anteriores del artista y figuran entre los mercados con mayor respuesta del público.



Tras su paso por Latinoamérica, Styles iniciará una extensa residencia en el Madison Square Garden de Nueva York. Entre agosto y octubre, el recinto albergará un total de 30 conciertos, convirtiéndose en la parada más prolongada de toda la gira. Esta decisión refuerza la relación del artista con la ciudad, donde ha realizado múltiples presentaciones en años recientes.

La etapa final del tour se desarrollará en Australia. En noviembre, Styles se presentará en Melbourne con dos conciertos en el Marvel Stadium, antes de cerrar definitivamente la gira con dos fechas en el Accor Stadium de Sídney, los días 12 y 13 de diciembre.

El anuncio de esta nueva gira llega luego de un periodo de relativa pausa en los escenarios. A finales de 2025, Styles dio señales de su regreso al compartir material de su último concierto en Bolonia, Italia, que había marcado el cierre de Love On Tour. Aquella gira, que se extendió durante dos años, incluyó 169 presentaciones y recaudó más de 600 millones de dólares, posicionándose como una de las más exitosas de la historia reciente según cifras de Billboard.

El cantante también confirmó el lanzamiento del primer sencillo del nuevo álbum, titulado Aperture, que estará disponible el 22 de enero. La canción fue presentada previamente en eventos de escucha organizados en distintas ciudades, como parte de la estrategia de lanzamiento del disco.



Lista completa de ciudades donde Harry Styles anunció concierto en 2026

Las entradas para la gira estarán disponibles a partir del 30 de enero a través del sitio web oficial de Harry Styles. Además, se habilitará una preventa desde el 26 de enero para quienes hayan reservado el nuevo álbum con anticipación. Estas son las ciudades confirmadas y sus fechas:



Ámsterdam, Johan Cruyff Arena: del 16-26 de mayo, con seis noches en la ciudad

Londres, estadio de Wembley: 12 de junio

Londres, estadio de Wembley: 13 de junio

Londres, estadio de Wembley: 17 de junio

Londres, estadio de Wembley: 19 de junio

Londres, estadio de Wembley: 20 de junio

Londres, estadio de Wembley: 23 de junio

São Paulo, Estadio Morumbis: 17 de julio

São Paulo, Estadio Morumbis: 18 de julio

Ciudad de México, Estadio GNP Seguros: 31 de julio

Ciudad de México, Estadio GNP Seguros: 1 de agosto

Nueva York, Madison Square Garden: 30 noches en los meses de agosto y octubre

Melbourne, Estadio Marvel: 27 de noviembre

Melbourne, Marvel Stadium: 28 de noviembre

Sídney, Accor Stadium: 12 de diciembre

Sídney, Accor Stadium: 13 de diciembre

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co