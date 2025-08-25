Ella sería la nueva novia de Harry Styles: los vieron de paseo en Roma

Nuevos rumores de romances crecen en la farándula internacional. Esta vez los protagonistas son el cantante británico Harry Styles y la actriz estadounidense Zoë Kravitz, quienes fueron captados juntos de paseo por Roma, Italia, video que revolucionó a los seguidores de ambos.



¿Qué pasa entre Harry Styles y Zoë Kravitz?

Harry Styles y Zoë Kravitz fueron vistos paseando por las pintorescas calles de Roma, desatando una ola de rumores sobre un posible romance. El momento fue captado por una fan y rápidamente viralizado en redes sociales. En la grabación se ve a la pareja caminando de forma muy cercana y relajada.

Styles, con su característico estilo, luciendo un conjunto azul y gafas oscuras, mientras que Kravitz optó por un veraniego vestido blanco y una gorra. Lo que más ha llamado la atención de los fans es la naturalidad con la que la actriz toma a Harry del brazo, un gesto que muchos interpretan como una señal de gran intimidad. Según reportes, ambos se veían como una pareja disfrutando de la ciudad eterna.

Harry Styles and Zoë Kravitz spotted together in Rome. pic.twitter.com/8lMEcIOIPW — Pop Crave (@PopCrave) August 25, 2025

¿Quién es Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz es una de las figuras más versátiles y talentosas de Hollywood en la actualidad. Hija de la actriz Lisa Bonet y el músico Lenny Kravitz, su carrera ha abarcado la actuación, el modelaje, la música e incluso la dirección. Su debut en el cine fue en 2007 y desde entonces ha construido una filmografía destacada, demostrando una notable capacidad para encarnar personajes complejos y memorables.



Entre sus proyectos más conocidos se encuentran películas y series que han sido aclamadas tanto por la crítica como por el público. En la pantalla grande, ha participado en grandes franquicias, interpretando a Angel Salvadore en X-Men: Primera Generación, a Toast en Mad Max: Furia en la carretera, y a Leta Lestrange en la saga de Animales Fantásticos. Sin embargo, uno de sus papeles más icónicos en años recientes es el de Selina Kyle, alias Catwoman, en The Batman (2022).

En televisión, brilló con su actuación en la aclamada serie Big Little Lies y protagonizó la serie High Fidelity, donde también se desempeñó como productora ejecutiva. Más recientemente, Zoë Kravitz ha expandido su carrera al debutar como directora y guionista de la película Parpadea dos veces. Además de su trabajo en la gran pantalla, Kravitz ha sido embajadora de importantes marcas y es la líder de la banda Lolawolf, consolidándose como una artista multifacética que no se limita a una sola disciplina.



¿Qué se sabe sobre el romance entre Styles y Kravitz?

Ambos artistas se encuentran solteros, ya que Zoë terminó su compromiso con el actor Channing Tatum en 2024, el mismo año en que Harry finalizó su relación con la modelo Taylor Russell. Esta coincidencia ha sido el combustible perfecto para las especulaciones. También ha llamado la atención que ella es mayor que él, pues tiene 36 años y el exintegrante de One Direction 31.

Sin embargo, el panorama se complica con un detalle adicional. Recientemente, Kravitz ha sido vinculada con su coprotagonista de la película Caught Stealing, Austin Butler, con quien ha mostrado una gran cercanía. Esta conexión podría indicar que su relación con Styles es puramente de amistad o profesional, aunque la forma en que se les vio en Roma sugiere algo más que una simple camaradería.

Por ahora, ni Styles ni Kravitz han negado o confirmado los rumores que surgieron tras la publicación del video. Harry Styles, especialmente, ha destacado por mantener esta parte de su vida en privado. Los fans de ambos artistas se mantienen expectantes, mientras las imágenes de su paseo por Roma siguen acumulando "me gusta" y comentarios.

