Imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso en Yo Me Llamo anunciaron el nacimiento de su hija

Con mucha felicidad, la imitadora de Gloria Trevi en Yo Me Llamo 2025 publicó en sus redes sociales las primeras imágenes confirmando el nacimiento de su hija con el también imitador de Luis Alfonso. Luego de una mediática relación que nació en medio de la competencia televisada, la pareja ha seguido compartiendo sus momentos especiales, entre ellos todo el embarazo.

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Yuli Sánchez y César Jesús Narváez, dobles de Gloria Trevi y Luis Alfonso respectivamente, se hicieron populares no solo por su talento en medio de su participación en Yo Me Llamo 2025, siendo unos de los concursantes favoritos de la temporada. A lo largo de los capítulos no solo se vio cómo crecían como imitadores de sus artistas favoritos, sino también por el amor que crecía entre ellos detrás del escenario.



Nació la bebé de dos exconcursantes de Yo Me Llamo

A través de sus historias de Instagram, Sánchez compartió por primera vez un tierno video sosteniendo la mano de la recién nacida. El video conmueve a su comunidad virtual, que le envían los mejores deseos para esta nueva etapa de su vida. Cabe recordar que tanto Yuli como César tienen un hijo de relaciones previas, y esta bebé es la primera fruto de su relación.

La pareja confirmó y anunció con gran emoción el embarazo en agosto de 2025, momento en el que todavía desconocían el género del bebé que venía en camino. Desde entonces, Yo Me Llamo Gloria Trevi se alejó de los escenarios para cuidarse y ambos compartían eventualmente en redes sociales los avances de su dulce espera.



¿Cómo se llama la bebé?

A lo largo de los meses de embarazo, luego de conocer que era una niña la que venía en camino, los cantantes anunciaron que habían elegido ponerle el nombre de Miranda Isabel. Aunque los artistas han optado por la prudencia al no revelar aún el rostro de la recién nacida, la imagen de la mano de Miranda Isabel sostenida por su madre fue suficiente para desatar una oleada de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus fanáticos y colegas del gremio.



Su nacimiento representa la culminación de un proceso que la pareja compartió abiertamente con su audiencia. Durante meses, Sánchez documentó las etapas de su dulce espera, creando un vínculo de cercanía con sus seguidores, quienes esperaban con ansias este momento.



La historia de su relación

La unión de Sánchez y Narváez es vista por el público como una de las más sólidas que ha dejado el formato de Yo me llamo, especialmente en contraste con otras parejas de la misma temporada que no lograron prosperar fuera de las cámaras. Con el nacimiento de su hija, los artistas demuestran que, más allá de la fama y la competencia, el "Templo de la Imitación" también puede ser el escenario donde nacen las historias de amor más auténticas



Yuli Sánchez se destacó en la temporada de 2025 como una de las competidoras más disciplinadas y talentosas, logrando una imitación de Gloria Trevi que dejó boquiabiertos a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

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Por su parte, César Jesús Narváez tiene una trayectoria interesante en el programa. Antes de brillar como el doble de Luis Alfonso en 2025, ya había participado en la edición de 2023 bajo la piel de Elvis Crespo. Fue precisamente en esa primera experiencia donde protagonizó un romance muy mediático con la imitadora de Shakira, una relación que duró dos años pero que terminó en medio de las grabaciones de la última edición del concurso.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co