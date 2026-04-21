Karol G explica por qué no anunció fecha de su tour en Medellín: "No es posible"

Tal y como lo había anticipado en medio de sus presentaciones en Coachella, Karol G anunció este martes las fechas de su nueva gira de conciertos mundial, llamada 'Viajando Por El Mundo Tropitour'. Sin embargo, en Colombia llamó particularmente la atención que la artista tan solo anunció una fecha en Bogotá y no en su ciudad natal Medellín.

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Carolina Giraldo se tomó un tiempo alejada de los escenarios luego de casi dos años de gira con el éxito de su álbum 'Mañana será bonito'. Tras un regreso épico en el festival Coachella como headliner, se espera que nuevamente la paisa rompa récords y llegue a millones de fanáticos en todo el mundo con un show que se presume tendrá muchas más novedades.



¿Por qué Karol G no se presentará en Medellín?

Karol G, como muchos artistas paisas, han destacado por siempre considerar y priorizar los shows en la capital antioqueña, motivo por el que la ausencia de una fecha en Medellín sorprendió a los seguidores de la cantante en esa ciudad. A través de un comunicado se aclaró el motivo por el que la ciudad no tendrá concierto de Karol G con este nuevo tour por el momento.

Detallaron que todo se debe a las labores programadas en el estadio de la ciudad. "Medellín es nuestra casa y siempre será una prioridad. Sin embargo, debido al proceso de remodelación que se iniciará en el estadio Atanasio Girardot, en este momento no es posible anunciar el show en la ciudad, ya que enfrentamos limitaciones técnicas y logísticas que debemos tener en cuenta".



A pesar de estas dificultados, Karol G dejó claro que esto no quiere decir que su ciudad se va a quedar por fuera del tour, tan solo que puede tardar un poco más de lo normal. "Estamos trabajando para volver muy pronto y vivirlo como Medellín se lo merece".



¿Cuándo será el concierto de Karol G en Bogotá?

El 'Tropitour' llegará a Bogotá, Colombia, el 4 de diciembre de 2026 con un show en el estadio El Campín, uno de los más esperados por sus fanáticos. Se está a la espera de saber si esta será la única fecha de la paisa en la capital del país o si próximamente podría anunciar más debido a la alta demanda, teniendo en cuenta que no irá a Medellín.



La empresa Ticketmaster será la autorizada para vender boletería en la capital. Por ahora no se ha informado sobre fechas de venta de las entradas ni cómo serán distribuidas las localidades.

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Este es el listado de las fechas y ciudades anunciadas para todo el tour por ahora:



Norteamérica (2026)

24 de julio: Chicago, IL – Soldier Field

Chicago, IL – Soldier Field 29 de julio: Toronto, ON – Rogers Stadium

Toronto, ON – Rogers Stadium 02 de agosto: Washington, D.C. – Northwest Stadium

Washington, D.C. – Northwest Stadium 07 de agosto: Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

Las Vegas, NV – Allegiant Stadium 14 de agosto: Los Ángeles, CA – SoFi Stadium

Los Ángeles, CA – SoFi Stadium 21 de agosto: San Francisco, CA – Levi's Stadium

San Francisco, CA – Levi's Stadium 26 de agosto: Seattle, WA – Lumen Field

Seattle, WA – Lumen Field 29 de agosto: Phoenix, AZ – State Farm Stadium

Phoenix, AZ – State Farm Stadium 02 de septiembre: San Antonio, TX – Alamodome

San Antonio, TX – Alamodome 06 de septiembre: El Paso, TX – Sun Bowl Stadium

El Paso, TX – Sun Bowl Stadium 12 de septiembre: Boston, MA – Gillette Stadium

Boston, MA – Gillette Stadium 17 de septiembre: Nueva York, NY – MetLife Stadium

Nueva York, NY – MetLife Stadium 24 de septiembre: Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium 27 de septiembre: Houston, TX – NRG Stadium

Houston, TX – NRG Stadium 02 de octubre: Miami, FL – Hard Rock Stadium

Miami, FL – Hard Rock Stadium 09 de octubre: Tampa, FL – Raymond James Stadium

Tampa, FL – Raymond James Stadium 15 de octubre: Dallas, TX – AT&T Stadium

Latinoamérica (2026 - 2027)

06 de noviembre: Monterrey, México – Estadio BBVA

Monterrey, México – Estadio BBVA 13 de noviembre: Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros 27 de noviembre: San José, Costa Rica - Estadio NAcional de Costa Rica

San José, Costa Rica - Estadio NAcional de Costa Rica 04 de diciembre: Bogotá, Colombia – Estadio El Campín

15 de enero de 2027: Quito, Ecuador - Estadio Olímpico Atahualpa

Quito, Ecuador - Estadio Olímpico Atahualpa 22 de enero de 2027: Lima, Peú - Estadio San Marcos

Lima, Peú - Estadio San Marcos 28 de enero de 2027: Santiago, Chile - Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos

Santiago, Chile - Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos 05 de febrero de 2027: Buenos Aires, Argentina - Venue TBD

Buenos Aires, Argentina - Venue TBD 12 de febrero de 2027: Sao Paulo, Brasil - Mercado Livre Arena Pacaembu

Sao Paulo, Brasil - Mercado Livre Arena Pacaembu 19 de febrero de 2027: Santo Domingo, República Dominicana - Estadio Olímpico

Santo Domingo, República Dominicana - Estadio Olímpico 26 de febrero de 2027: San Juan, Puerto Rico - Estadio Hiram Bithorn Sosa

Europa (2027)

La etapa europea se llevará a cabo a mediados de 2027 e incluye:

Milán (Italia), Lyon y París (Francia), Düsseldorf (Alemania), Varsovia (Polonia), Ámsterdam (Países Bajos), Londres (Inglaterra), Lisboa (Portugal), Sevilla y Barcelona (España).

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co