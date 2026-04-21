Karol G explica por qué no anunció fecha de su tour en Medellín: "No es posible"

Tal y como lo había anticipado en medio de sus presentaciones en Coachella, Karol G anunció este martes las fechas de su nueva gira de conciertos mundial, llamada 'Viajando Por El Mundo Tropitour'. Sin embargo, en Colombia llamó particularmente la atención que la artista tan solo anunció una fecha en Bogotá y no en su ciudad natal Medellín.
Carolina Giraldo se tomó un tiempo alejada de los escenarios luego de casi dos años de gira con el éxito de su álbum 'Mañana será bonito'. Tras un regreso épico en el festival Coachella como headliner, se espera que nuevamente la paisa rompa récords y llegue a millones de fanáticos en todo el mundo con un show que se presume tendrá muchas más novedades.
¿Por qué Karol G no se presentará en Medellín?
Karol G, como muchos artistas paisas, han destacado por siempre considerar y priorizar los shows en la capital antioqueña, motivo por el que la ausencia de una fecha en Medellín sorprendió a los seguidores de la cantante en esa ciudad. A través de un comunicado se aclaró el motivo por el que la ciudad no tendrá concierto de Karol G con este nuevo tour por el momento.
Detallaron que todo se debe a las labores programadas en el estadio de la ciudad. "Medellín es nuestra casa y siempre será una prioridad. Sin embargo, debido al proceso de remodelación que se iniciará en el estadio Atanasio Girardot, en este momento no es posible anunciar el show en la ciudad, ya que enfrentamos limitaciones técnicas y logísticas que debemos tener en cuenta".
A pesar de estas dificultados, Karol G dejó claro que esto no quiere decir que su ciudad se va a quedar por fuera del tour, tan solo que puede tardar un poco más de lo normal. "Estamos trabajando para volver muy pronto y vivirlo como Medellín se lo merece".
¿Cuándo será el concierto de Karol G en Bogotá?
El 'Tropitour' llegará a Bogotá, Colombia, el 4 de diciembre de 2026 con un show en el estadio El Campín, uno de los más esperados por sus fanáticos. Se está a la espera de saber si esta será la única fecha de la paisa en la capital del país o si próximamente podría anunciar más debido a la alta demanda, teniendo en cuenta que no irá a Medellín.
La empresa Ticketmaster será la autorizada para vender boletería en la capital. Por ahora no se ha informado sobre fechas de venta de las entradas ni cómo serán distribuidas las localidades.
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Este es el listado de las fechas y ciudades anunciadas para todo el tour por ahora:
Norteamérica (2026)
- 24 de julio: Chicago, IL – Soldier Field
- 29 de julio: Toronto, ON – Rogers Stadium
- 02 de agosto: Washington, D.C. – Northwest Stadium
- 07 de agosto: Las Vegas, NV – Allegiant Stadium
- 14 de agosto: Los Ángeles, CA – SoFi Stadium
- 21 de agosto: San Francisco, CA – Levi's Stadium
- 26 de agosto: Seattle, WA – Lumen Field
- 29 de agosto: Phoenix, AZ – State Farm Stadium
- 02 de septiembre: San Antonio, TX – Alamodome
- 06 de septiembre: El Paso, TX – Sun Bowl Stadium
- 12 de septiembre: Boston, MA – Gillette Stadium
- 17 de septiembre: Nueva York, NY – MetLife Stadium
- 24 de septiembre: Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium
- 27 de septiembre: Houston, TX – NRG Stadium
- 02 de octubre: Miami, FL – Hard Rock Stadium
- 09 de octubre: Tampa, FL – Raymond James Stadium
- 15 de octubre: Dallas, TX – AT&T Stadium
Latinoamérica (2026 - 2027)
- 06 de noviembre: Monterrey, México – Estadio BBVA
- 13 de noviembre: Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
- 27 de noviembre: San José, Costa Rica - Estadio NAcional de Costa Rica
- 04 de diciembre: Bogotá, Colombia – Estadio El Campín
- 15 de enero de 2027: Quito, Ecuador - Estadio Olímpico Atahualpa
- 22 de enero de 2027: Lima, Peú - Estadio San Marcos
- 28 de enero de 2027: Santiago, Chile - Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos
- 05 de febrero de 2027: Buenos Aires, Argentina - Venue TBD
- 12 de febrero de 2027: Sao Paulo, Brasil - Mercado Livre Arena Pacaembu
- 19 de febrero de 2027: Santo Domingo, República Dominicana - Estadio Olímpico
- 26 de febrero de 2027: San Juan, Puerto Rico - Estadio Hiram Bithorn Sosa
Europa (2027)
La etapa europea se llevará a cabo a mediados de 2027 e incluye:
- Milán (Italia), Lyon y París (Francia), Düsseldorf (Alemania), Varsovia (Polonia), Ámsterdam (Países Bajos), Londres (Inglaterra), Lisboa (Portugal), Sevilla y Barcelona (España).
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co