La Reina del Flow: todo lo que debe saber sobre el gran final de la tercera temporada

La televisión colombiana se prepara para cerrar uno de sus capítulos más exitosos y memorables. Llega a Caracol Televisión el esperado episodio final de la tercera temporada de 'La Reina del Flow', una producción que no solo conquistó el rating nacional desde su estreno en 2018, sino que se convirtió en un fenómeno global a través de plataformas como Netflix.



¿Cuándo y a qué hora ver el desenlace?

La cita para los fanáticos es este martes 21 de abril a las 9:30 p. m., en su horario habitual de la noche por la señal de Caracol Televisión. Tras su estreno el pasado 13 de enero, la serie llega a su fin después de semanas de intensa tensión y giros inesperados que han mantenido a la audiencia en vilo.



¿Qué ocurrió en esta tercera temporada?

El punto de quiebre más doloroso para los seguidores fue la muerte de Yeimy Montoya en el capítulo 41. La protagonista sucumbió ante el deterioro de su salud causado por el mal de Chagas y el lupus, condiciones que se agravaron tras su tiempo de cautiverio en la selva bajo las órdenes de Mike Rivera. Yeimy falleció en los brazos de Charly Flow, despidiéndose en una escena cargada de emoción antes de descansar definitivamente.

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Sin embargo, la trama no se detuvo con su partida. Aunque Mike Rivera fue capturado y enviado a un pabellón psiquiátrico, la verdadera amenaza emergió de las sombras: Genoveva reveló ser la mente maestra detrás de los crímenes atribuidos a Mike. En los episodios finales, Charly Flow fue secuestrado por ella tras intentar investigarla, dejando su destino incierto hasta el último minuto. Mientras tanto, Erick e Irma han avanzado con los preparativos de su boda, Sky enfrenta una crisis mediática y la joven Alma intenta sobrellevar el duelo por la pérdida de "La Reina".

Con el final de esta noche, se cierra un arco narrativo que transformó la industria del reguetón ficticio en un éxito musical real, dejando un legado imborrable en la cultura popular hispana.



La Reina del Flow se toma los escenarios: gira 2026

Para quienes no están listos para decir adiós, la franquicia se expandirá más allá de la pantalla con "La Reina del Flow en Concierto". Tras un éxito rotundo en España durante 2025, se han confirmado nuevas fechas en ese país para junio y julio de 2026.



Lo más emocionante para el público local es que la gira llegará a Latinoamérica durante el segundo semestre de 2026. Aunque las fechas exactas y los recintos se anunciarán en los próximos meses, ya se confirmaron los países que recibirán el espectáculo: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela. El show contará con la participación de Carlos Torres (Charly Flow) y otros miembros del elenco, ofreciendo una experiencia inmersiva con bailarines y efectos visuales de alta tecnología.



El último mensaje de Carolina Ramírez

La actriz Carolina Ramírez, quien dio vida a Yeimy Montoya durante ocho años, compartió un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales. Al confirmarse la muerte de su personaje, publicó: "Soltar y agradecer ❤️ Gracias por su cariño inmenso".



Anteriormente, al finalizar las grabaciones, ya había expresado su orgullo por el camino recorrido: "La actriz de este personaje tan amado por ustedes se va muy feliz... adiós (como cada temporada) Reina suya". Ramírez también confesó en mensajes privados que despedirse de Yeimy fue un proceso "muy doloroso" y que siempre puso mucho de sí misma en el personaje.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co