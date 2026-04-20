Exparticipante del Desafío fue víctima de millonario robo tras su salida del reality: "Sentí miedo"

En medio de una entrevista concedida para la red del canal Caracol, Eleazar exparticipante de la más reciente edició del reconocido reality Desafío reveló que fue víctima de un millonario robo, ocurrido poco tiempo después de su salida del programa, en un hecho que, según su testimonio, le dejó no solo pérdidas materiales, sino también profundas afectaciones emocionales.



En ese espacio, el exconcursante detalló cómo, tras ganar visibilidad pública por su participación en el programa, comenzó a notar movimientos sospechosos alrededor de su entorno.

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Según explicó, su paso por el reality incrementó su reconocimiento, lo que pudo haberlo convertido en objetivo de delincuentes. “Obviamente mi participación, el desafío hizo que mi imagen se volviera popular. Yo me gané 55 millones de pesos. Yo ese dinero se lo entregué a mi mamá para que ella fuera como la administradora de parte de ese dinero”, señaló durante la entrevista.

De acuerdo con su versión, aunque no manejaba grandes sumas de dinero en efectivo, algunas situaciones de su vida cotidiana pudieron generar percepciones erradas. Comentó que personas cercanas, con buen nivel económico, lo visitaban con frecuencia, lo que habría llevado a suponer que en su vivienda se movía dinero. “De pronto pensaron que al ver tanto movimiento era que estaba moviéndose dinero dentro de la casa”, relató.



El hurto ocurrió durante un fin de semana en el que se ausentó de su vivienda. Al regresar, encontró la puerta forzada y un completo desorden en el interior. “Habían hecho un daño terrible en la cerradura, pero hicieron un desastre total en la casa”, afirmó.



Los delincuentes, al parecer, buscaban dinero en efectivo. Sin embargo, al no encontrarlo, optaron por llevarse objetos de valor tanto material como sentimental. Entre los elementos robados se encontraba una consola de DJ, actividad a la que se dedica, así como joyas y otros bienes. “Se llevaron cosas de muchísimo valor sentimental, también cosas de valor material”, precisó.



Eleazar estimó que las pérdidas ascienden aproximadamente a 15 millones de pesos, sin contar el valor emocional de algunos objetos. Entre ellos, destacó un brazalete de brillantes que tenía un significado especial, ya que planeaba entregarlo a su pareja en un momento importante.

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El impacto del robo no fue únicamente económico. El afectado confesó que experimentó episodios de miedo e insomnio tras lo sucedido. “Sentí miedo, no lo voy a negar. Sentí miedo porque cuando llegué a la casa y vi la puerta abierta, yo pensé que todavía estaban adentro”, contó. Añadió que fue dificil dormir ya que percibía ruidos y situaciones que lo mantenían en constante alerta.

El caso no terminó allí. Posteriormente, también se registró un intento de hurto a su motocicleta, de alto cilindraje, que utilizaba con frecuencia. Aunque los delincuentes no lograron llevársela, sí causaron daños significativos en el vehículo. “Intentaron robar la motocicleta también, no se la pudieron llevar, pero el arreglo costó 15 millones de pesos”, explicó.

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Tras estos episodios, el exintegrante del reality tomó la decisión de cambiar de residencia a un conjunto con mayores condiciones de seguridad. Asimismo, indicó que optó por no presentar una denuncia formal ante las autoridades, argumentando que buscaba evitar trámites complejos.

A pesar de lo ocurrido, aseguró que ha logrado recuperarse de manera gradual gracias a su trabajo y esfuerzo, aunque reconoce que la experiencia dejó una huella difícil de borrar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co