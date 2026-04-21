Luto en México: murió famoso actor de El Chavo del 8 a los 85 años

La televisión mexicana está de luto luego de que se conociera que uno de sus actores más recordados falleciera. Se trata de Ricardo de Pascual, quien murió este 21 de abril a los 85 años, según confirmaron asociaciones de actores mexicanos y algunos colegas. Muchas figuras de la industria lamentaron su partida, entre ellos algunos actores de 'El Chavo del 8', programa en el que Ricardo participó.

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La muerte de Ricardo de Pascual fue comunicada en un primer momento por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quienes expresaron en un comunicado público que:

"Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Ricardo de Pascual. Actor mexicano con amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Se le recuerda por su participación en varias producciones de Chespirito. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI".



¿Quién era Ricardo de Pascual en El Chavo del 8?

Ricardo de Pascual nació en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1941, lugar donde comenzó a forjar una de las carreras más constantes de la televisión nacional. Logró integrarse con éxito en los universos creativos de Roberto Gómez Bolaños, siendo recordado principalmente por sus intervenciones en 'El Chavo del 8'.



En dicha producción, dio vida a personajes icónicos como el Señor Hurtado, el famoso "ratero de la vecindad", y el Señor Calvillo, aquel pretendiente de Doña Cleotilde que intentó comprar la propiedad del Señor Barriga.



Una cuenta de fans de Chespirito ha detallado que de 'el Señor Hurtado' se hicieron tres versiones, siendo la de 1976 la interpretada por Ricardo de Pascual. "El Señor Hurtado es un vecino de la vecindad que se esta por mudar a otro lugar de mas categoria. Pero empieza a robar las pertenencias de sus vecinos, algunas de esas las deja en el barril del Chavo y este es acusado de ratero y se va de la vecindad muy triste, pero regresa porque tiene la conciencia limpia. El Chavo cuenta que rezó para que no encontraran al ratero, sino que el ratero se arrepintiera de robar y se volviera bueno. Al escuchar esto, el Señor Hurtado se siente conmovido y arrepentido de lo que hizo y devuelve todo lo robado y finaliza regalándole una torta de jamón al Chavo".

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Más allá de sus raíces en la CDMX y su paso por la vecindad, De Pascual desarrolló una trayectoria robusta en el cine y el teatro, participando en producciones como 'El niño y el muro' (1965) y diversas telenovelas de la cadena Televisa, entre ellas 'El privilegio de amar'. Su legado profesional se define por una ética de trabajo constante y una habilidad única para dar vida a personajes secundarios que lograban dejar una huella narrativa profunda.



La Chilindrina se despide de Ricardo de Pascual

Una de las primeras personas del elenco de El Chavo del 8 a la noticia de la muerte de Ricardo de Pascual fue María Antonieta de las Nieves, también conocida como La Chilindrina. A través de su cuenta oficial en Instagram, la mujer publicó un collage de fotos de su colega y le dejó un mensaje de despedida y admiración.

"Con el corazón apretado, hoy despedimos a un gran compañero y amigo: Ricardo de Pascual. Gracias por las risas, por tu talento y por haber formado parte de nuestra historia en el vecindario. Te vamos a extrañar mucho, querido Ricardo. Descansa en paz”, escribió.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co