Presentadores de 'Día a Día' se le midieron a imitar cantantes por estreno de Yo Me Llamo

Los presentadores de Día a Día celebraron el regreso de Yo Me Llamo a las noches de Caracol Televisión de una manera particular, colocándose en los zapatos de los participantes del concurso de imitación y presentándose ante lo jurados del programa personificando a famosos cantantes.

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Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero y hasta Boyacoman se le midieron a pasar por la aclamada escuela de imitación de Yo Me Llamo con un clase exclusiva con el imitador Camilo Cifuentes para convertirse en los dobles perfectos de los personajes que le fueron asignados.



Así les fue a los presentadores en Yo Me Llamo

En el set del matutino se encontraban Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio Cheveroni, los jurados de esta temporada del programa, preparados para evaluar una a una las presentaciones de los presentadores por su voz, puesta en escena y, por supuesto, parecido con el artista real que estaban interpretando.

Catalina Gómez imitó a Yuri, una de las diva de las baladas románticas en México. La presentadora sorprendió interpretando 'La maldita primavera' con un vestido brillante y una peluca rubia. Recibió palabras favorables de los jurados como Amparo Grisales que resaltó su "ternura" y "coquetería" en la interpretación, excepto de Aurelio Cheveroni, quien señaló que su voz no se parecía. La presentadora paisa aprobó la prueba con tres estrellas verdes en el jurado.



Por su parte, Iván Lalinde se preparó para ser el doble del Divo de Juárez, Juan Gabriel, pero recibió críticas por la falta de las características del artista mexicano en su presentación. La actriz Amparo Grisales le dijo que "estás muy bonito" y le dio un voto positivo, al igual que Aurelio Cheveroni; sin embargo César Escola y Elder Dayán no lo aprobaron. El empate en la mesa de jurados le dio una segunda oportunidad al presentador con una interpretación capela.



Carolina Cruz decidió irse por un reto en otro idioma, imitando a la artista pop Cher. La exreina de belleza resaltó que 'Believe' es una de las canciones en inglés que se sabe, por lo que quiso hacer esta imitación. Su interpretación fue bien recibida por la mesa de jurados, logrando conquistar a la mayoría con su interpretación y solo recibiendo una voto negativo por parte de Aurelio.

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La novedad llegó al escenario de la mano de lo presentadores Carlos Calero y Carolina Soto, quienes imitaron a Bad Bunny y Aria Vega, respectivamente. El barranquillero también causó una división entre los jurados, lo que llevó a una segunda oportunidad en la que convenció a Amparo Grisales, Aurelio Cheveroni, Elder Dayán y César Escola. Caro Soto, por su parte, fue la que mejore comentarios recibió por su imitación de la artista colombiana.

Por último, el humorista Boyacoman apareció en el escenario personificando a Aurelio Cheveroni, quien aplaudió su interpretación del tema musical 'El lobo feroz'. Sin embargo, su presentación no logró conquistar a los demás jurados.



Hora de estreno de Yo Me Llamo

El gran estreno de Yo Me Llamo está programado para este martes 21 de julio a las 8:00 p. m.. El programa ocupará el horario estelar del prime time colombiano, trayendo de vuelta la mística de un formato que, tras 15 años de historia desde su inicio en 2011, se ha consolidado como un referente mundial en la búsqueda de talentos.

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El premio también se renueva, siendo el incentivo económico más alto de las temporadas. El ganador de la categoría de adultos se llevará 500 millones de pesos, mientras que el vencedor de Yo Me Llamo Mini obtendrá 100 millones de pesos destinados a sus estudios universitarios.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co