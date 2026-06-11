¿No la vio? Reviva la presentación de Shakira y J Balvin junto a Ryan Castro en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó oficialmente este jueves 11 de junio con un espectáculo musical que tuvo sello latino y puso en primer plano a varios artistas de la región. En el arranque del torneo, que por primera vez se celebra en tres países —México, Estados Unidos y Canadá—, la ceremonia principal se vivió en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde Shakira, J Balvin y Ryan Castro encabezaron algunos de los momentos más comentados del show.



El evento, realizado 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, reunió a miles de asistentes en el estadio y a millones de espectadores frente a sus pantallas.



Inauguración Mundial 2026: una apertura con sabor latino

Desde el inicio, la ceremonia apostó por una identidad latinoamericana marcada. La música urbana, el pop y los sonidos tradicionales se mezclaron en un recorrido artístico que funcionó como carta de presentación del torneo más grande en la historia del fútbol, ahora con 48 selecciones.

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La jornada arrancó con propuestas musicales que incluyeron a Maná, Danny Ocean, Belinda y Los Ángeles Azules, quienes calentaron el ambiente antes de las presentaciones centrales. En medio de esa sucesión de artistas, la participación de los colombianos se consolidó como uno de los puntos más destacados, tanto por la respuesta del público como por la visibilidad que alcanzaron en redes sociales durante la transmisión global.



J Balvin y Ryan Castro: el pulso urbano del espectáculo

Uno de los momentos más dinámicos de la inauguración llegó con la salida de J Balvin, quien llevó el ritmo del reguetón al terreno de juego convertido en escenario. Su presentación incluyó varios de sus éxitos y una puesta en escena con efectos visuales que acompañaron cada tema.

El artista paisa no estuvo solo. Durante su intervención invitó a Ryan Castro, también colombiano, para compartir tarima en una colaboración que reflejó el alcance global de la música urbana del país. Juntos interpretaron temas que conectaron con el público joven y mantuvieron la energía del espectáculo antes del cierre musical. El momento fue uno de los más replicados en redes sociales, donde se destacó la química entre ambos y el respaldo del público en el estadio.



Además, la participación de ambos artistas confirmó la consolidación del reguetón como uno de los géneros predominantes en eventos de alcance mundial, especialmente en escenarios deportivos de alta audiencia.



Shakira, la protagonista del cierre

La encargada de cerrar el segmento musical fue Shakira, quien volvió a vincular su trayectoria con los mundiales de fútbol, tras participaciones en ediciones anteriores. La barranquillera apareció en el escenario con una coreografía amplia y acompañada de decenas de bailarines, interpretando por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al artista nigeriano Burna Boy.



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Su presentación marcó el punto final de la ceremonia y dio paso al inicio protocolario del torneo, con el ingreso de los equipos al campo. El tema oficial, aunque nuevo para buena parte del público, fue recibido como el himno que acompañará la competencia durante las próximas semanas.

El momento también estuvo acompañado por una puesta visual centrada en luces, pantallas gigantes y elementos simbólicos del fútbol, en línea con la intención de la FIFA de combinar música, cultura y deporte en un mismo relato.

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A diferencia de otras ediciones, la inauguración en México fue relativamente breve, con una duración inferior a media hora, concentrando sus momentos principales en un formato ágil antes del pitazo inicial. Sin embargo, su impacto fue amplio debido a la audiencia internacional y a la estrategia de realizar tres ceremonias en los distintos países anfitriones.

El evento también incluyó apariciones institucionales, como el saludo de la actriz Salma Hayek como embajadora del torneo, y presentaciones adicionales como la interpretación de los himnos nacionales por Alejandro Fernández (México) y Tyla (Sudáfrica).



Colombia, protagonista en el inicio del Mundial

Más allá del espectáculo general, la presencia de Shakira, J Balvin y Ryan Castro evidenció el peso de los artistas colombianos en la industria musical global. Los tres lograron posicionarse como ejes del show en una de las vitrinas más importantes del entretenimiento y el deporte, con una audiencia que supera los miles de millones de personas en todo el mundo.

Su participación, además, refuerza una tendencia que se ha consolidado en los últimos años: la inclusión de ritmos latinos como parte esencial de los grandes eventos deportivos internacionales.

ÁNGELA URREA PARRA

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