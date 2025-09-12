Juanes recordó a su mamá en cumpleaños de Dante, su hijo menor: "Tu abuela que tanto te adoraba"

Juanes finalmente apareció en redes sociales tras conocerse que el pasado 8 de septiembre falleció doña Alicia Vásquez, su madre. El cantante paisa aprovechó el cumpleaños de su hijo menor Dante, para recordar de manera especial a su mamá, quien fue un pilar clave para la construcción de su carrera como artista musical.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante colombiano publicó dos fotos de su hijo Dante, quien hoy está cumpliendo 15 años, de cuando era más pequeño. En una de ellas está abrazando a su abuela Alicia Vásquez, lo que hizo aún más especial la publicación, a pocos días del fallecimiento de la mujer que tenía 95 años.

Juanes no se había pronunciado públicamente sobre la partida de su madre, pero en el mensaje para su hijo menor dejó ver que toda la familia está extrañando a la mujer y que, en su caso personal, se ha refugiado en el amor de sus hijos y esposa para atravesar este momento.



"Hoy estas de cumpleaños loco, Dante!! Gracias por ser la fuerza de mis días, por tu corazón y tu alma vieja en cuerpo joven, por ser el mejor hermano para Luna y Paloma y el mejor amigo para tus amigos", escribió. La frase más conmovedora de la publicación fue: "Gracias por haber sido tan especial con tu abuela que tanto te adoraba".

¿Quién era Alicia Vásquez?

La mamá de Juanes ha sido un pilar de la vida artística del cantante paisa. Además de ser un apoyo para los sueños del cantante desde muy joven, Alicia Vásquez era, según ha revelado el mismo artista en diversas entrevistas, el primer filtro de su trabajo. Una de las primeras personas en escuchar su música antes de lanzarla al público.

De hecho, doña Alicia Vásquez también fue musa de inspiración para el cantante en algunas de sus canciones y, más específicamente, fue ella la que le dio el título de uno de sus discos. 'La vida es un ratico', uno de los álbum más conocidos de Juanes y con letras significativas, tiene su nombre porque esa era una de las frases y enseñanzas que su mamá le dejó desde muy pequeño.

El vínculo con su madre también fue plasmado en tinta: en 2021, Juanes reveló un tatuaje en su honor en el brazo derecho, acompañado de un mensaje en redes sociales donde la definió como “mujer fuerte, guerrera, sabia y tierna”. Ese mismo año, tras meses de distanciamiento por la pandemia, el músico compartió la emoción de poder volver a abrazarla en Medellín, justo antes de que ella cumpliera 91 años.

