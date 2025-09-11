Última publicación de Juanes con su mamá, Alicia Vásquez, quien falleció a los 95 años

Juanes está atravesando uno de los momentos más difíciles para una persona, el fallecimiento de su mamá. El miércoles 10 de septiembre el equipo del artista informó que doña Alicia Vásquez, mamá del querido cantante colombiano, falleció a los 95 años. Aunque el artista no se ha pronunciad públicamente al respecto, la noticia se ha difundido a nivel nacional, llevando a muchos de sus seguidores a enviarle sus mensajes de condolencias.



La última publicación de Juanes para su mamá

En el perfil de Instagram de Juan Esteban Aristizábal, nombre de pila del cantante, todavía permanece la última foto que publicó de su madre, un homenaje que le hizo a ella y a todas las madres de su familia. "Feliz día madres", escribió el cantante en la publicación en la que compartió una galería de fotos en las que brillaba doña Alicia a través de los años.

En la primera imagen se podía ver a Juanes de niño, acompañando a misa a su mamá. Y como esta, publicó varias imágenes en las que están doña Alicia y Karen Martínez, su esposa junto a sus hijos. La publicación refleja el amor y respeto que el cantante siempre transmite por las mujeres que hacen parte de su vida y lo importante que era su mamá para todos los miembros de su núcleo.

Esta no es la única publicación que el cantante le dedicó a su mamá a lo largo de los años. Juanes constantemente publicaba fotos de las reuniones familiares en las que estaba su mamá, los eventos importantes a los que ella lo acompañaba y le rendía homenaje en días especiales.



Por ahora, se sabe que la muerte de Alicia Vásquez obedeció a causas naturales. Ni Juanes ni su familia se han pronunciado al respecto, ya que el cantante se ha destacado por no compartir abiertamente detalles de su vida privada.



¿Quién era Alicia Vásquez?

La mamá de Juanes ha sido un pilar de la vida artística del cantante paisa. Además de ser un apoyo para los sueños del cantante desde muy joven, Alicia Vásquez era, según ha revelado el mismo artista en diversas entrevistas, el primer filtro de su trabajo. Una de las primeras personas en escuchar su música antes de lanzarla al público.

De hecho, doña Alicia Vásquez también fue musa de inspiración para el cantante en algunas de sus canciones y, más específicamente, fue ella la que le dio el título de uno de sus discos. 'La vida es un ratico', uno de los álbum más conocidos de Juanes y con letras significativas, tiene su nombre porque esa era una de las frases y enseñanzas que su mamá le dejó desde muy pequeño.

El vínculo con su madre también fue plasmado en tinta: en 2021, Juanes reveló un tatuaje en su honor en el brazo derecho, acompañado de un mensaje en redes sociales donde la definió como “mujer fuerte, guerrera, sabia y tierna”. Ese mismo año, tras meses de distanciamiento por la pandemia, el músico compartió la emoción de poder volver a abrazarla en Medellín, justo antes de que ella cumpliera 91 años.

Además de su rol como madre, Alicia Vásquez fue una inspiración constante en la visión de Juanes sobre la vida. Sus palabras sencillas y cargadas de sabiduría cotidiana lo acompañaron en los momentos más complejos de su carrera y, en gran medida, moldearon su manera de entender la música y la existencia.

Aunque aún no se conocen detalles sobre las exequias, el legado de doña Alicia trasciende lo íntimo y se refleja en canciones que han marcado generaciones. En medio del silencio público de la familia, queda la certeza de que su huella en la vida de Juanes y en la cultura musical colombiana es imborrable.

