Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Última publicación de Juanes con su mamá, Alicia Vásquez, quien falleció a los 95 años

Última publicación de Juanes con su mamá, Alicia Vásquez, quien falleció a los 95 años

Alicia Vásquez fue un factor muy importante en la carrera musical de Juanes. Esta fue la última publicación que le dedicó.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 11, 2025 07:24 a. m.
Mamá de Juanes
Juanes constantemente le rendía homenaje a su madre en redes sociales -
Foto: @juanes

