Burger Master 2026: precio de las hamburguesas y restaurantes que participan

Este lunes 20 de abril empieza oficialmente una nueva edición del famoso Burger Master y decenas de colombianos en Bogotá y otras ciudades empiezan a preparar sus rutas para poder probar la mayor cantidad de hamburguesas de los restaurantes seleccionados para esta oportunidad. El evento se llevará a cabo hasta el próximo 26 de abril.

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Burger Master es un evento creado por el influencer gastronómico Tulio Recomienda que se realiza cada año y que se ha extendido a otros productos como pizza y sushi, siendo una cita obligada para muchos fanáticos de la gastronomía en el país. En su edición del año pasado el evento rompió récord con más de 3.3 millones de hamburguesas vendidas y este año espera superar nuevamente la cifra teniendo en cuenta que llegó a nuevas ciudades en el país.



¿Cuál es el precio de la hamburguesa este año?

Uno de los grandes atractivos de Burger Master es que, por estos días, disfrutar de una rica hamburguesa se hace mucho más asequible para los colombianos. Este año se estableció que todas las hamburguesas participantes tendrán un valor único de $21.000 pesos.



Rutas para Burger Master en Bogotá

Disfrutar de Burger Master a lo largo de los días también implica la preparación de los asistentes, quienes no solo deben establecer el mejor parche para asistir, sino también una ruta que les haga posible degustar de varias hamburguesas en un mismo día sin muchos desplazamientos. Por eso, aquí tiene tres rutas en diferentes zonas de la ciudad para que pueda prograr 3 o 4 hamburguesas participantes en un mismo recorrido:



1. Ruta del Norte (Usaquén y Cedritos)

Esta es una de las zonas con mayor concentración de participantes. Pueden empezar en Usaquén y subir hacia la calle 140.



Bícono: Ubicado en Usaquén (Cra. 6a #119b-54). Es un referente constante en el festival.

Ubicado en Usaquén (Cra. 6a #119b-54). Es un referente constante en el festival. Longos: Un clásico en Cedritos (Cra. 11 #144-52) conocido por sus propuestas artesanales.

Un clásico en Cedritos (Cra. 11 #144-52) conocido por sus propuestas artesanales. El Chori Charrúa: También en Cedritos (Cl. 140 #7a-14), ideal si buscas sabores de parrilla.

También en Cedritos (Cl. 140 #7a-14), ideal si buscas sabores de parrilla. Gratin Burger: Cerca de la Autopista Norte (Auto. Norte #146-48), famoso por sus quesos fundidos.

2. Ruta Chapinero y Zona G

Esta es una ruta perfecta para un recorrido a pie entre restaurantes con ambientes muy variados.



Oak Ahumados y Brebajes: En Quinta Camacho (Cl. 69a #10-15), se destaca por sus técnicas de ahumado.

En Quinta Camacho (Cl. 69a #10-15), se destaca por sus técnicas de ahumado. Birrería Macha: En la Zona G (Cl. 70a #5-67), combina la cultura de la birria con hamburguesas.

En la Zona G (Cl. 70a #5-67), combina la cultura de la birria con hamburguesas. El Cebollero: Un participante tradicional que suele ofrecer sabores muy locales.

Un participante tradicional que suele ofrecer sabores muy locales. Burger Town: Puedes visitar su sede en el Chicó (Cl. 99 #12-13) antes de bajar hacia Chapinero.

3. Ruta Occidente (Modelia y Normandía)

Alejarse del tráfico del norte o el centro de la ciudad también es posible con estos restaurantes:



XL Gourmet: Ubicado en Modelia (Cl. 23 #81D-33), conocido por hamburguesas de gran tamaño y sabor.

Ubicado en Modelia (Cl. 23 #81D-33), conocido por hamburguesas de gran tamaño y sabor. Pecado Capital: En Normandía, un fuerte competidor que siempre atrae filas por sus recetas creativas.

En Normandía, un fuerte competidor que siempre atrae filas por sus recetas creativas. Botero Burgers: En Modelia, otra opción muy recomendada por los comensales del sector.

Este es el listado de todos los restaurantes que participan en Bogotá:



Bícono (Usaquén, calle 140, calle 116)

Gratin Burger (Cedritos, Colina, calle 184)

El Chori Charrúa (Cedritos)

Burger Town (Chicó Norte, Cedritos)

Hat-Trick Burgers (Cedritos)

Burger Depot (Cedritos, Colina)

Sirloin & The Meat House (Cedritos)

The Red Turtle (Santa Bibiana)

The Red Turtle (Santa Bibiana)

Oak (Quinta Camacho)

Birrería Macha (Zona G)

Craft Burgers (Chapinero)

Hache de Hamburguesa (Chapinero)

Notorio (calle 63)

Chefs With Attitude (La Candelaria)

Godo Facts Food (carrera 11)

Longos (Calle 140 # 7a - 14).

XL Gourmet (Modelia, Castilla)

Pecado Capital (Normandía, Kennedy)

Botero Burgers (Modelia)

La Hamburguesa Mecánica (Engativá)

Capital Bistró (Modelia)

Mulata Burger (Kennedy)

Le BBQ (Chía)

Hache de Hamburguesa (Cajicá)

La Morella (Cajicá, Zipaquirá)

The Fat Guy (Chía)

Vulgar Bistró (Chía, Zipaquirá)

¿Cómo votar por sus favoritos?

Para participar en las votaciones del Burger Master 2026, el proceso es sencillo y centralizado a través de la tecnología oficial del evento.



Descargar la aplicación: Es obligatorio tener instalada la APP "Tulio" (disponible tanto en la App Store para iOS como en Google Play para Android). Crear su cuenta: Regístrese en la aplicación para poder acceder a las funciones de calificación. Localizar el restaurante: Utilice el mapa interactivo dentro de la app para encontrar los restaurantes participantes cerca de usted o en la zona que planee visitar. Calificar: Una vez haya probado la hamburguesa, ingrese al perfil del restaurante dentro de la aplicación. Allí encontrará el espacio para calificar de 1 a 5 estrellas la experiencia.

Restaurantes que participan en otras ciudades

Medellín



Fixión Burger (Provenza)

Animal Cocina (Provenza, Laureles)

Blue Smash Brgrs (Manila)

Bunker Burger (Laureles)

The Vice Burger (Floresta)

Clap Burgers (Industriales, Envigado)

Cali



747 La Hamburguesa

Urban Food Company

Butcher

Tribu Parrilla

Bosco Burgers

Barranquilla



Big Bites

La Guapa

Machete Burger

Cartagena



Le Terrasse

Plaza Central

Vagabundo Gourmet

Bucaramanga



Burger San Miguel

La Bonita Burger

Rudo Gastrobar

Pereira



413 Burgers

Angus Burger

Señor Patata

Villavicencio



Brangus

Matilda Hamburguesas

Brokenfood

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co