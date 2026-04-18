Daniela Ospina se casó con Gabriel Coronel y transmitió en vivo la ceremonia: "Qué viva el amor"

Daniela Ospina y Gabriel Coronel se casaron en Medellín este sábado, 18 de abril de 2026, y decidieron compartir uno de los momentos más importantes de sus vidas con sus seguidores. La empresaria colombiana y el actor y cantante venezolano transmitieron en vivo su ceremonia de matrimonio a través de redes sociales, permitiendo que miles de personas fueran testigos de su unión en tiempo real.



Daniela Ospina transmitió en vivo su boda con Gabriel Coronel

La transmisión comenzó minutos antes del inicio de la ceremonia y mostró una celebración de carácter íntimo, con una ambientación elegante y sobria. Desde el lugar del evento hasta los detalles de la decoración, todo estuvo pensado para resaltar la emotividad del momento. La decisión de llevar la boda al formato digital fue bien recibida por sus seguidores, quienes se conectaron masivamente para acompañar a la pareja.

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Daniela Ospina lució dos trajes de novia: un vestido con cola de pato larga y un traje de pantalón acompañado con un sombrero blanco de baquera. Los diseños fueron ampliamente comentados en redes sociales, donde muchos destacaron la naturalidad con la que la empresaria asumió este nuevo capítulo. Gabriel Coronel también usó dos atuendos (uno de ellos también con sombrero de baquero).

Seguidores de la pareja y otras celebridades comentaron las publicaciones de Daniela y Gabriel donde aparecen luciendo sus atuendos. Uno de los comentarios más notables fue el de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, que escribió: "La novia más guapa 🤍🤍🤍🤍". Además, resaltan mensajes como "¡Hermosooosssss! Felicidades mi Dani!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "¡Qué guapos! FELICIDADES Dany y Gabriel", "Se siente y mucho ❤️😍 Qué amor tan lindo", "Felicitaciones desde mi ❤️ para ustedes y Salomé y Lorenzo. Bella familia", "Qué viva el amor" y muchos más.



Durante la transmisión se pudieron escuchar los votos matrimoniales, uno de los momentos más emotivos del enlace. Tanto Daniela como Gabriel expresaron palabras de agradecimiento y compromiso mutuo, enfatizando la importancia del amor, el respeto y la construcción de una familia. Las reacciones no tardaron en llegar y los comentarios en vivo se llenaron de mensajes de felicitación y buenos deseos.



Ahora, como esposos, la pareja inicia una nueva etapa tanto en lo personal como en lo familiar, mientras continúan desarrollando sus proyectos profesionales. Para sus seguidores, el recuerdo queda marcado como una boda cercana, emotiva y compartida, que reflejó la esencia de su historia de amor.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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