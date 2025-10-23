Kim Kardashian sufrió un aneurisma cerebral tras su divorcio de Kanye West

Una nueva tanda de capítulos del reality show The Kardashians se liberó en Disney+ y, aunque pueda parecer que ya no hay más qué contar de las vidas de las millonarias empresarias, esta vez Kim Kardashian sorprendió con una revelación médica que hizo entre lágrimas.



¿Qué le pasó a Kim Kardashian?

Más allá del lujo, la vida de las Kardashians también ha sido marcada por momentos difíciles. En los más recientes capítulos de la séptima temporada de su reality show Kim reveló que los médicos le detectaron un aneurisma cerebral. Entre lágrimas la socialité que acaba de celebrar su cumpleaños número 45 contó que todo ocurrió tras su divorcio de Kanye West.

En las imágenes de la serie se puede ver a la fundadora de SKIMS en un escáner de resonancia magnética, lo que genera alerta entre sus seguidores y entorno. Más tarde la empresaria está compartiendo los resultados del examen con su hermana Kourtney y le explica que hay "un pequeño aneurisma".

Las hermanas Kardashian reaccionan sorprendidas y le preguntan a Kim cuál es la explicación que dan los médicos. En varias ocasiones la famosa rompe en llanto señalando que los médicos le indicaron que ese aneurisma cerebral fue resultado de mucho estrés.



"Dijeron: 'mucho estrés'", dijo bastante conmovida Kim Kardashian a su familia. A lo largo del capítulo la mujer señala que su salud se fue complicando y su estrés aumentó en medio del proceso de divorcio que tuvo con Kanye West, con quien se casó en 2014 y se divorció en 2021.

The Kardashians ha sido un especio en el que, precisamente, se han registrado a lo largo de los años las dificultades entre Kim y Kanye que finalmente los llevaron a su mediática separación. El estrés no solo afectó su cerebro, la mujer también reveló que hace años padece una condición dermatológica que se complicó con su divorcio y recientemente volvió a darle problemas.



"No había tenido psoriasis desde que me divorcié, y acaba de empezar a volver", señaló. En el capítulo se puede ver lo difícil que fue la situación de Kim con su separación, cuando se muestra un momento en el que habla con su mamá en medio de lágrimas diciendo: "Esta ha sido la semana más estresante de mi vida".



¿Qué dijo Kim Kardashian sobre su ex en los nuevos capítulos?

No es la primera vez que Kim Kardashian habla sobre los problemas de salud ocasionados por el estrés y las dificultades de su divorcio de Kanye. En esta nueva tanda de episodios de su programa explica que no solo fue estresante el proceso de divorcio, sino también lo ha sido "proteger" a sus hijos de los escándalos y noticias sobre su padre.

Kim Kardashian y Kanye West son los padres de North, 11 años; Saint, 8; Chicago, 6; y Psalm, 5. "Me siento más estresada, probablemente solo porque tengo que proteger a mis hijos. Todos a mi alrededor pueden manejar (el drama), pero yo quiero proteger a mis bebés. Ellos van a enterarse de cosas. Van a crecer y ver. Así que mi trabajo como madre es asegurarme de que, cuando ese comportamiento ocurra, estén protegidos", aseguró.

Agregó en los nuevos capítulos que, por el momento, ha podido ocultarle a sus hijos las controversias que ha protagonizado Kanye en los últimos años; sin embargo, ese trabajo se hace más difícil a medida que ellos crecen. Sobre su ex señaló que "siempre me sentí muy mal y siempre quise ayudar. La gente piensa que debería haber aguantado y que podría haber ayudado. Por mucho que la gente piense que tengo el lujo de alejarme y no volver a lidiar nunca más, esa no es mi realidad. Esta persona… tenemos cuatro hijos juntos".

