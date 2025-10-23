En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian sufrió un aneurisma cerebral tras su divorcio de Kanye West

En los nuevos capítulos de su programa, Kim Kardashian habló sobre los problemas de salud derivados de su separación.

Por: María Paula González
Actualizado: 23 de oct, 2025
Kim Kardashian
Kim Kardashian habló de sus problemas de salud -
Fotos: AFP / Hulu

