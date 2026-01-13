La dolorosa despedida del hermano de Yeison Jiménez: "No sé de dónde estoy sacando fuerzas"

El fallecimiento de Yeison Jiménez marcó un antes y un después en la música popular colombiana y en la vida de miles de seguidores que crecieron, sanaron y celebraron al ritmo de sus canciones. Sin embargo, más allá del impacto artístico y mediático, la muerte del cantante dejó una herida profunda en su entorno más cercano, en ese círculo íntimo donde Yeison no era la estrella, sino el hijo, esposo, hermano, el confidente y el apoyo incondicional.



En medio de la espera por el homenaje y las exequias del artista, Alejandro Jiménez, hermano del cantante acudió a su cuenta de Instagram para compartir un texto cargado de dolor, tristeza y promesas inconclusas. El mensaje estuvo acompañado por varias fotografías, entre ellas una especialmente significativa en la que se ve a Yeison siendo apenas un niño, junto a su hermano, una imagen que dejó ver al hombre antes de los escenarios, los aplausos y la fama.

“No sé de dónde estoy sacando fuerzas para publicar un poco de los recuerdos que tengo con el ser más maravilloso que la vida me dio; aún espero tu mensaje y volver a verte”, escribió.

“Te extraño más de lo que las palabras puedan decir, pero te amo más de lo que el tiempo podrá borrar", escribió en medio de su dolor.



El mensaje evidenció el fuerte lazo que los unía y lo complejo que ha sido enfrentar una partida tan repentina. “Hermano mío: Desde que te fuiste, el silencio pesa más; los días se sienten incompletos y el corazón aprende a latir con ausencia. El dolor de no tenerte aquí es inmenso, pero más grande aún es el amor que sembraste en mi vida. Ese amor no muere, no se borra, no entiende de despedidas”.



A menudo, Alejandro Jiménez compartía su orgullo y cariño por su hermano mayor en sus redes sociales. “Vivirás por siempre en mis recuerdos, en nuestras risas, en las historias compartidas, en cada momento que marcó nuestras vidas”, escribió, antes de afirmar que la presencia de Yeison sigue acompañándolo: “Caminas conmigo aunque no te vea, me cuidas aunque no te escuche y me das fuerza incluso en los días más oscuros”.

Uno de los fragmentos más conmovedores del mensaje es aquel en el que A revela una promesa pendiente, un plan que quedó suspendido por la tragedia. “Maldita sea… nos faltaron solo cuatro días para dejar listo todo lo que hablamos el 8 de enero, comiéndonos un coco desde las 9:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., y hacer todo lo que querías verme haciendo; ayudarte como siempre me lo decías. Voy a extrañar tus consejos y tus regaños”, escribió, dejando ver el compromiso de seguir adelante con aquello que Yeison soñaba.

“No fue un adiós, hermano… fue un hasta luego lleno de lágrimas y amor”, concluyó Alejandro, reafirmando su fe en un reencuentro futuro: “Hasta que el tiempo nos vuelva a unir y pueda abrazarte una vez más, te amo por siempre, serás eterno".

Un homenaje "con el corazón"

Mientras el país asimila la noticia, se ultiman los detalles del homenaje que se realizará en el Movistar Arena de Bogotá, programado desde las 12:00 del mediodía hasta las 10:00 de la noche. Los organizadores fueron enfáticos en aclarar que el ingreso será totalmente gratuito. “No hay venta de boletería, y quien cancele cualquier rubro lo hace bajo su responsabilidad. Agradecemos a los medios su acompañamiento y solicitamos cubrir este homenaje con respeto y sensibilidad”, señalaron.

Asimismo, el equipo del artista alertó sobre posibles estafas, “Desde el equipo de Yeison Jiménez informamos a la opinión pública y a los medios de comunicación que el homenaje programado para este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena es TOTALMENTE GRATUITO”. También advirtieron que “personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje”, lo cual es completamente falso.

El homenaje se desarrollará en dos jornadas, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., con condiciones claras de ingreso y un llamado al respeto.

