La dura lucha de exparticipante de A Otro Nivel con la alimentación: “estaba al borde de la muerte”

La historia de Mariale, una joven de 20 años que recientemente audicionó al reality A Otro Nivel, es hoy un testimonio de resistencia, pero también un llamado urgente a mirar con mayor profundidad los trastornos alimenticios que afectan a miles de jóvenes.



Su paso por las audiciones no solo dejó ver su talento, sino también el peso de una batalla silenciosa que comenzó desde la infancia. “Esta es una oportunidad muy grande y nada, gracias, gracias, gracias infinitas a todos”, expresó emocionada tras su presentación, sin imaginar que su historia conmovería a quienes la escuchan.

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Detrás de esa voz hay una vida marcada por dificultades. Desde los 7 años, Mariale empezó a enfrentar problemas de salud relacionados con la insulina. “Entonces, pues ya venía como con un sobrepeso progresivo”, recuerda. A esto se sumó una pérdida familiar de una persona que asegura "era como mi hermano", lo que cambió su relación con la comida: “El dolor se vio reflejado como en la comida. Empecé a comer demasiado, demasiado”.

Ese episodio desencadenó un aumento de peso significativo y, con él, una etapa dolorosa en el colegio. “Realmente en el colegio sufrí mucho bullying. Las que eran mis amigas me decían como: ‘tienes una cara hermosa, pero eres gordita… serías una Barbie si fueras flaca’”, relata. Esas palabras, lejos de ser pasajeras, marcaron profundamente su autoestima.



En un intento por encajar, Mariale tomó decisiones que pusieron en riesgo su vida. “Ahí empecé a dejar de comer… no desayunaba o no almorzaba o solamente hacía una comida al día porque me empezaron a importar muchísimo esos comentarios”. Pero el ciclo no terminaba allí. “Cuando me daban los atracones me comía todo lo que encontrara… y luego como que el remordimiento era tan fuerte que vomitaba”.



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Su cuerpo comenzó a deteriorarse rápidamente, hasta que sus padres notaron que algo no estaba bien. La llevaron a recibir atención médica, donde el diagnóstico fue contundente: anorexia nerviosa y bulimia. “Los diagnósticos fueron muy malos… uno de los médicos nos dijo que estaba al borde de la muerte”, cuenta. La joven añade con crudeza: “Literalmente mi cuerpo estaba tan débil que estaba al borde de sufrir un paro cardíaco”.

Mariale permaneció cuatro meses hospitalizada en un centro especializado. Allí, entre rutinas estrictas de alimentación y acompañamiento constante, empezó un proceso de reconstrucción. “Duré 4 meses en la clínica… convivía con muchas niñas que estaban en una situación igual o mucho más fea que la mía”, recuerda. Cada comida era supervisada y, si no lograba ingerir lo necesario, debía recibir suplementos nutricionales.

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En medio de ese escenario, encontró un refugio inesperado: la música. “La música fue mi salvavidas”, afirma. Fue durante ese proceso que comenzó a componer, canalizando su dolor en letras y melodías.

Su salida de la clínica coincidió con un momento importante: sus 15 años. “Ese primer baile… no fue como mi primer baile, sino fue como un renacer”, dice, evocando uno de los recuerdos más significativos de su recuperación.

El apoyo familiar fue determinante. Su hermana, especialista en nutrición, jugó un papel clave. “Me ayudó muchísimo con la relación con la comida… con demasiado amor me ayudó y fue clave, clave, clave para mí”, enfatiza.

Hoy, Mariale dejó atrás las sombras de esa época de su vida y asegura ser una mujer sana, enfocada en el deporte, la alimentación consciente y su formación en producción musical.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co