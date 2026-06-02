Bizarrap anuncia su "capítulo 42": el productor argentino se une al elenco estelar de 'Toy Story 5'

En un movimiento que ha dejado atónitos a los seguidores de la música urbana y a los amantes del cine de animación, el reconocido productor argentino Bizarrap ha confirmado su salto a la pantalla grande. No se trata de un nuevo éxito en su estudio, sino de su debut oficial en el universo de Disney y Pixar, integrándose al elenco de voces de la esperadísima 'Toy Story 5'.



¿Qué personaje tendrá la voz de Bizarrap?

El anuncio, realizado a través de las redes sociales del artista, reveló que Bizarrap prestará su voz al personaje de "Santa de Jardín" para la versión doblada al español tanto en Latinoamérica como en España. Este nuevo integrante del mundo de juguetes es descrito como un gnomo de jardín excéntrico y protector que habita en el patio trasero de una zona residencial.

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En las imágenes promocionales compartidas por el propio productor, se puede ver a su personaje luciendo su icónica gorra con las siglas BZRP, adaptada perfectamente al estilo visual de Pixar. El artista celebró este hito calificándolo como su 'capítulo 42', una referencia directa a la misteriosa BZRP Music Session 42 que nunca fue publicada y que ha sido objeto de teorías por años entre su fandom.

Otras estrellas en la película

La incorporación de Bizarrap no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ambiciosa estrategia de Pixar para integrar a los iconos más influyentes de la cultura pop actual. Este anuncio llega apenas días después de que se confirmaran otras dos participaciones masivas que han generado un revuelo global.



Por un lado, el fenómeno puertorriqueño Bad Bunny dará vida a "Pizza con Gafas de Sol". Este personaje es parte de una "pequeña pero formidable comunidad de juguetes olvidados" que viven en un cobertizo abandonado, aportando un aire de rebeldía y frescura a la narrativa. Lo más emocionante para los fans es que se ha confirmado que Bizarrap y Bad Bunny compartirán una escena clave en la película, marcando un encuentro inédito entre los dos pilares de la música latina en un formato animado.



Por otro lado, la superestrella estadounidense Taylor Swift también ha sellado su participación en el proyecto. Aunque no se ha confirmado que preste su voz a un personaje, Swift anunció la composición de una canción original para la banda sonora titulada 'I knew it, I knew you', la cual estará disponible desde el 5 de junio.



¿Qué se sabe sobre la película?

'Toy Story 5' se estrenará exclusivamente en cines el 19 de junio de 2026. Siete años después de la última entrega, la película se perfila como el evento cinematográfico del verano, buscando revivir la magia y la nostalgia de una de las franquicias más queridas de la historia del cine.

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La quinta entrega de esta saga, que ha definido la infancia de varias generaciones durante casi tres décadas, promete ser una de las más relevantes y contemporáneas hasta la fecha. Bajo la dirección del veterano de Pixar Andrew Stanton (ganador del Oscar por 'WALL-E' y 'Buscando a Nemo'), la cinta explorará el conflicto entre el juego tradicional y el avance de la era digital.

En esta ocasión, Woody, Buzz Lightyear y Jessie deberán liderar a la pandilla para enfrentar la amenaza de las pantallas y los dispositivos electrónicos que acaparan la atención de los niños. La gran antagonista será Lilypad, una tableta inteligente de alta tecnología diseñada para reemplazar el juego físico, que contará con la voz de Greta Lee.

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*Con información de EFE