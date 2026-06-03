El poderoso consejo que Shakira le daría a su versión de 20 años: "Disfruta más"

Shakira sigue siendo un fenómeno internacional gracias a su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' y el lanzamiento de 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA. La barranquillera logra esto en medio de la celebración de sus 30 años de trayectoria musical, demostrando que ella ha logrado reinventarse con los cambios de la industria y su vida personal.

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En su reciente aparición como portada de la revista People, la barranquillera abrió su corazón sobre lo que ha significado navegar las aguas turbulentas de su separación mientras mantiene el timón de una carrera exitosa.



¿Qué dijo Shakira sobre su separación?

Para Shakira, la maternidad ha dejado de ser solo una faceta de su vida para convertirse en su fuente primordial de poder. Tras su separación, la artista describe cómo sus hijos Milan y Sasha, a quienes llama cariñosamente los 'Waka kids', han sido sus verdaderos guías para seguir adelante.

“La maternidad te hace fuerte. Siento que en el momento en que me convertí en madre, vi la vida a través de una perspectiva diferente”, confesó. La cantante relató que, incluso en los momentos más oscuros, la responsabilidad de criar a sus hijos la obligó a levantarse: “Cuando tu mundo colapsa y tienes que levantarte y pagar las cuentas, proveer para tu familia, preparar el desayuno y llevar a tus hijos a la escuela... la vida tiene que seguir”.



En ese proceso, ha aprendido que la vulnerabilidad que antes temía era, en realidad, una fuerza malentendida. “Siempre pensé que era más débil de lo que la vida me demostró ser a través de esos momentos desafiantes. Descubrí lo resilientes que somos todos”, asegura.



En la conversación Shakira hizo un recorrido por su pasado, especialmente por lo que fue su inicio musical y lo que batalló para entrar al mercado internacional con canciones en inglés, aunque en ese momento no dominaba el idioma, pero con ritmos latinoamericanos.

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Shakira recordó los desafíos intelectuales de escribir en un idioma que no dominaba, apoyándose en libros de Bob Dylan y diccionarios para demostrar su valía ante una industria llena de críticos que dudaban del potencial del sonido latino en la radio estadounidense. “Tuve mucho que demostrar... pero resultó genial”, afirmó.

La barranquillera se lanzó a darle un consejo para esa versión de sí misma más joven y llena de ilusiones: “Le diría a esa chica de 20 años que disfrute más, que crea más en sí misma. Creo que las mujeres, con el tiempo, adquirimos esta nueva confianza”.

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También destacó que está en un momento de vida en el que no tiene "vida social", pues está enfocada en su carrera musical y la rutina diaria con sus hijos. Incluso durante su gira, la más exitosa de su carrera, se esfuerza por mantener un equilibrio de los niños, viajando con una "casa itinerante" que incluye a su familia y maestros cuando no es época escolar.

En este viaje de sanación y éxito, aseguró que sus seguidores han sido su pilar. “Mis fans han estado ahí para mí en las buenas y en las malas... han sido mi familia”, dijo conmovida.

Shakira sobre su participación en el Mundial 2026

La conexión de Shakira con el fútbol es, en sus palabras, "inquebrantable". Su participación en la gran final de la Copa del Mundo no es solo un hito en su carrera, sino una plataforma para un mensaje mucho más profundo. Su nueva colaboración con Burna Boy busca inspirar a las nuevas generaciones.

“La canción es mucho más que una canción para el Mundial; es un mensaje para cada niño al que se le ha dicho que su sueño es demasiado grande”, explicó. Para ella, la educación es la herramienta clave para que estos niños alcancen sus metas, y espera que este evento deportivo sirva para poner a la infancia en el centro del debate global.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co