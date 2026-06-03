Cantante que interpretó temas de 'Aladdín' y 'La Bella y la Bestia', de Disney, murió a los 75 años

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse que el cantante estadounidense de R&B y soul Peabo Bryson, falleció a los 75 años. El ganador de dos premios Grammy era especialmente conocido por haber interpretado éxitos de Disney como 'Aladdín' y 'La Bella y la Bestia'.



¿De qué murió el cantante?

La información sobre su fallecimiento llegó el martes 2 de junio a través de un comunicado difundido por su familia en medios como People y Variety. En el texto se indicó que el cantante murió días después de haber sufrido un derrame cerebral.

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El texto señaló que el intérprete "partió en paz" y "rodeado del amor de sus familiares y las personas más cercanas a él".

"Aunque estamos devastados, nos reconforta saber cuan querido fue Peabo y cuántas vidas tocó con su voz y su espíritu generoso. Su legado y su música vivirán por generaciones", añadieron.



Reacciones y legado

Una de las primeras reacciones a la muerte del cantante fue la también cantante canadiense Céline Dion, quien dio la noticia en una emotiva publicación de despedida tras enterarse del fallecimiento de su colega.



"Estoy desconsolada tras escuchar que hemos perdido a Peabo Bryson. Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban la belleza de la canción y de la interpretación", escribió Dion en un mensaje difundido en su cuenta social de X.



La artista recordó a su vez que Byrson la impulsó en su carrera cuando apenas estaba aprendiendo a cantar en inglés. "Siempre lo recordaré como un símbolo de la alegría que la música trajo a mi vida", agregó en la publicación, acompañada de una foto de ambos en una alfombra roja.

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Nacido en Greenville, Carolina del Sur, Bryson tuvo una carrera musical de más de cinco décadas marcada por éxitos del R&B romántico como 'If Ever You're in My Arms Again', 'Can You Stop the Rain' y 'Tonight, I Celebrate My Love', además de populares duetos con artistas como Roberta Flack, Natalie Cole y Regina Belle.

Su mayor reconocimiento internacional llegó en la década de los noventa gracias a sus colaboraciones para Disney. En 1992 ganó un Grammy por 'Bella y la Bestia', junto a Dion, y al año siguiente obtuvo otro por 'A Whole New World', junto a Regina Belle, para la banda sonora de 'Aladdín'.

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*Con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co