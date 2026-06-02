Lady Tabares recordó doloroso episodio de su vida: "Fui abusada por un soldado"

Lady Tabares es un personaje de la farándula colombiana bastante reconocido en el país. Desafortunadamente, han sido las dificultades de su vida las que la llevaron al ojo público desde que era una niña y su historia se hizo mundialmente conocida a través de 'Lady, la vendedora de rosas'.

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En una reciente entrevista, la mujer reveló nuevos detalles sobre lo que fue su infancia y contó que fue abusada por un soldado cuando apenas tenía cuatro años de edad. La revelación llegó en medio de una conversación en el podcast 'Mentes poderosas', en el que Tabares contó lo que fue su vida antes de llegar a ser la protagonista de su propia película.



¿Qué contó Lady Tabares en el podcast?

La antioqueña recordó en medio de la entrevista lo que fue su infancia, una infancia difícil junto a su madre con quien vendía cosas en las calles. Sin embargo, contó que desde la edad de los 4 años me tocó asumir las riendas de mi vida, de la casa y con mamá salíamos a las calles de Medellín y nos robábamos las rosas de los jardines y las vendíamos, vendíamos chicles, vendíamos cigarrillos".

En ese momento, la periodista le preguntó a Tabares en qué momento llegó la oportunidad de la película para ella. La mujer señaló que "son elecciones de Dios", pues a los 4 años pasó por una situación difícil que la llevó a estar distanciada por muchos años de su madre, pero bajo el cuidado de monjas en diferentes internados, donde la encontraron para convertirla en 'Lady, la vendedora de rosas'.



Al recordar ese episodio, Lady Tabares recordó con detalles lo que fue para ella estar lejos de su mamá. "Estábamos pidiendo limosna o vendiendo, no recuerdo bien", señaló la mujer y agregó que, de un momento a otro, no vio más a su mamá. Quien le ayudó fue una mujer de una caseta, quien al no saber qué hacer con una pequeña de 4 años perdida, se la entregó a un policía.



"La señora se encarga de entregarme a la policía. Y de la policía voy a un batallón", contó Tabares y, en ese momento se frenó, y dijo que "son cosas que de pronto uno no quiere como como hablar, pero entonces pues en ese batallón me dejan pues bastante tiempo y pues soy abusada por un soldado".

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Lady señaló que tras lo ocurrido en el batallón se formó un problema, por le cual ella terminó en el internado de La Estrella. "Fue el primer internado que yo pisé y así sucesivamente durante esos años pasé entre internado e internado. En ese lazo tiempo hice la primera comunión, me bautizaron y luego regreso con mamá", detalló.

Recordó que se reencontró con su madre a los 9 años, gracias a la búsqueda que emprendieron las monjas para dar con su familia. Cuando la periodista le preguntó cómo se sintió al verse nuevamente con su madre, pero Tabares señaló que "pues sí, algo quizás de alegría, quizás no tanto, quizás quién sabe".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co