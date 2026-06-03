Carolina Ramírez, protagonista de "La reina del flow", dio a luz a su hijo: reveló primeras fotos

La actriz Carolina Ramírez, conocida por su protagónico en la producción de Caracol Televisión "La reina del flow, dio a conocer que dio a luz este martes 2 de junio. La intérprete compartió varios detalles y fotografías de su bebé.



"Ayer, 2 de Junio, con 56 cm y el Sol en Géminis, con 4.500 kg (exactos), con la Luna en Capricornio, mucho pelo, y con Capricornio también ascendiendo por el horizonte oriental de las tierras Mayas, vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en SUR CORNIDE-RAMÍREZ", escribió la actriz en su cuenta de Instagram acompañando el texto con una fotografía en la que se ve al bebé encima de la nueva madre.



La actriz había dado a conocer su embarazo el pasado mes de febrero. En ese momento, la intérprete que encarnaba al personaje de Yeimy Montoya en la telenovela "La reina del flow" dio varios detalles de su embarazo, como que en ese lapso ya completaba casi seis meses de gestación.

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"Soy mamá de Sur", se leyó en otro mensaje compartido por la actriz en sus redes sociales. Por su parte, Martín Cornide, el esposo de la actriz, también compartió un mensaje en sus redes sociales y varias fotografías. "Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, hijo de la matria Naturaleza, y también hijo mío y de Carolina Ramírez, nuestro cachorrito humano. Gracias a las familias, los amigos y sobretodo al horizonte infinito de ancestros que hicieron esto posible", escribió Cornide.