Shakira reveló emotivo momento con su hijo Sasha: "Me tiré al piso de la cocina y empecé a llorar"

Shakira vive uno de los mejores momentos de su carrera, tanto así que aunque ya completa tres décadas en la industria musical, la barranquillera sigue siendo un fenómeno a nivel mundial con su gira 'Las mujeres ya no lloran' y con su reciente llagada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la canción oficial 'Dai Dai'.

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Todo esto se da cuatro años después de que la cantante colombiana pasara por uno de los momentos más difíciles de su vida tras su separación de Gerard Piqué. Sin embargo, con el paso del tiempo la artista demostró que, como lo dijo en una de sus canciones más famosas: "las mujeres ya no lloran, facturan".

Luego de comenzar una nueva vida con sus hijos en Miami, Shakira ha demostrado su fortaleza al encabezar una de las giras más exitosas de todos los tiempos y llevar una vida como madre soltera. En una reciente entrevista como portada de la revista People, la colombiana ha revelado detalles de cómo logra gestionar su vida profesional y personal.



¿Qué dijo Shakira sobre la vida con sus hijos?

En la entrevista le preguntaron a la colombiana cuál fue la última vez que lloró de felicidad. Shakira contó con una gran sonrisa y mucha emoción que todo fue por su hijo menor, Sasha, cuando descubrió el talento que el pequeño había heredado de ella para cantar.



"Sasha, mi pequeño, estaba cantando 'Perfect' de Ed Sheeran en la cocina y tenía esa voz y nunca lo había escuchado cantar así", detalló la cantante. Según explicó la barranquillera, fue tal la emoción que sintió por escuchar el talento de su hijo menor que no pudo reaccionar de otra manera que llorando.



“Simplemente me tiré al piso de la cocina y empecé a llorar, pero eran lágrimas de alegría, me conmovió muchísimo”, detalló.

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Shakira también detalló que ser una madre soltera no ha sido fácil, por lo que en medio de la preparación de sus conciertos y todo su trabajo musical, trata de encontrar espacios para que sus hijos tengan una vida normal. "Tengo que hacer muchas jugadas de mamá todo el tiempo y llevarlos a uno de esos grandes salones recreativos a mitad de semana. Vivimos en un mundo que exige mucho a los niños hoy en día, así que intento preservar la infancia y encontrar todas las ideas posibles para que jueguen porque eso es lo que deberían estar haciendo".

También destacó que está en un momento de vida en el que no tiene "vida social", pues está enfocada en su carrera musical y la rutina diaria con sus hijos. Incluso durante su gira, la más exitosa de su carrera, se esfuerza por mantener un equilibrio de los niños, viajando con una "casa itinerante" que incluye a su familia y maestros cuando no es época escolar.

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En este viaje de sanación y éxito, aseguró que sus seguidores han sido su pilar. “Mis fans han estado ahí para mí en las buenas y en las malas... han sido mi familia”, dijo conmovida.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co